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۲۲ تیر ۱۳۸۷، ۹:۵۲

طهماسبی "خدای کشتار" رضا را اجرا می‌کند

مائده طهماسبی در صورت ایجاد شرایط مناسب و موافقت اداره کل هنرهای نمایشی نمایش "خدای کشتار" اثر یاسمینا رضا را به صحنه می‌برد.

این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره کار جدید خود به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم برای اجرای نمایشنامه "خدای کشتار" که خودم آن را ترجمه کرده‌ام با اداره کل هنرهای نمایشی صحبت کنم. اگر به لحاظ سالن اجرا مشکلی وجود نداشته باشد و با اجرای نمایش موافقت شود، آن را به صحنه خواهم برد.

طهماسبی درباره موضوع و فضای نمایش توضیح داد: "خدای کشتار" دارای چهار بازیگر و فضایی طنز است که به داستان دو خانواده می‌پردازد. پدر و مادر دو خانواده برای حل مشکل ایجاد شده بین فرزندانشان با هم ملاقات می‌کنند ولی...

مائده طهماسبی نمایش "خانواده تت" را سال 86 با حضور بازیگرانی چون فرهاد آئیش، فرشته صدرعرفایی، رامین ناصرنصیر و لیلی رشیدی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده بود.

کد مطلب 714476

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