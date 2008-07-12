به گزارش خبرنگار مهر، اداره دولتی رادیو، فیلم و تلویزیون چین در گفتگو با نشریه ورایتی بدون اشاره به جزئیات بیشتر، از به تعلیق افتادن نمایش "مومیایی 3" در این کشور خبر داد.





برندان فریزر در "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها"

تصمیم اداره سانسور چین از این جهت که بخش‌هایی از "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" در این کشور فیلمبرداری شده، نامعمول به نظر می‌رسد. سخنگوی استودیو یونیورسال در این باره گفت: یونیورسال انتظار هیچ مانعی را در برابر نمایش "مومیایی 3" در چین ندارد، به خصوص که داستان این فیلم در چین اتفاق می‌افتد و همان جا نیز فیلمبرداری شده است.

هنوز تاریخ نمایش پروژه 145 میلیون دلاری "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" در چین مشخص نشده است. این فیلم یکی از پرهزینه ترین تولیدات مشترک است. برندان فریزر در سومین قسمت از سری فیلم‌های "مومیایی" بار دیگر در نقش اصلی ظاهر می‌شود و داستان در شانگهای 1946 روی می‌دهد.

جت لی و میشل یوه نیز که از معروف‌ترین بازیگران چینی هستند در "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" نقش‌آفرینی می‌کنند که راب کوهن آن را کارگردانی کرده است. این فیلم از اول اوت 2008 در بازار آمریکای شمالی روی پرده می‌رود.

سازندگان "مومیایی 3" برای فیلمبرداری بخش‌هایی از فیلم "مومیایی 3" سه ماه را در چین گذراندند. آنها یک نسخه بدل از دیوار چین ساختند و به ارتشی از جنگجویان تراکوتا جان بخشیدند که در کنار امپراتور فناناپذیرشان با بازی لی مبارزه می‌کنند.

معمولا پرداختن به داستان‌های با موضوع اشباح در چین تابو به حساب می‌آید، اما به تصویر در آوردن این موضوع در قالب عناصر فانتزی یا یک رویا بلامانع است. کار کردن در چین برای خارجی‌ها یک نوع چالش است. پس از موفقیت کارتون هالیوودی "کنگ فو پاندا" در چین که رکورد بیشترین فروش یک فیلم انیمیشن را جا به جا کرد، حساسیت‌ها در این کشور درباره نوع پرداختن به نمادهای فرهنگی بیشتر شده است.

"مومیایی" و "بازگشت مومیایی"، دو قسمت قبلی مجموعه "مومیایی" را استفن سامرز سال‌های 1999 و 2001 کارگردانی کرد که قسمت دوم در داخل آمریکا و کانادا 202 میلیون دلار و در سایر نقاط دنیا 231 میلیون دلار فروخت. راب کوهن 59 ساله خالق آثاری چون "سه ایکس"، "سریع و خشمگین" و "سه ایکس" است.