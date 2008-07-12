فدراسیون هر چه سریعتر تکلیف تقی پور را مشخص کند/ کمبود مهاجم داریم

اسماعیل شاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت شکایت این باشگاه از ابراهیم تقی پور گفت: این بازیکن تخلف محرزی انجام داده و ما به همین دلیل از تقی پور به فدراسیون فوتبال شکایت کرده ایم.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که هر چه زودتر فدارسیون فوتبال و مراجع زیربط در مورد این بازیکن رای نهایی را صادر کنند زیرا تقی پور پس از عقد قرارداد با پگاه، اردوی تیم را بدون اجازه ترک کرد و ضمن عقد قرارداد با استقلال، در تمرینات آن تیم نیز شرکت کرد.

مدیرعامل باشگاه پگاه گیلان با تاکید بر اینکه تقی پور دیگر برای ما بازیکن نمی شود، افزود: هدف ما از این شکایت احقاق حق باشگاه است و مطمئنا تا آخرین لحظه این شکایت را پیگیری می کنیم تا تخلف این بازیکن بصورت رسمی مشخص و اعلام شود.

وی با بیان اینکه تیم پگاه در حال حاضر اردوی آماده سازی خود را در سرعین اردبیل برگزار می کند، خاطرنشان کرد: در این اردو برنامه های آماده سازی تیم انجام می شود و مطمئنا با برنامه هایی که ذوالفقارنسب برای تیم در نظر گرفته است، به آینده پگاه بسیار امیدوار هستیم.

شاد در پایان در مورد جذب بازیکنان جدید تیم گفت: با مرتضی کاشی، ویلیام کامرونی و بهنام افشه به توافق رسیده ایم و آنها ظرف روزهای آینده با تیم ما قرارداد رسمی امضا می کنند. البته در حال حاضر تنها مشکل کمبود مهاجم داریم و امیدواریم بتوانیم در این پست بازیکن دلخواه خود را جذب کنیم.