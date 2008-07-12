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۲۲ تیر ۱۳۸۷، ۹:۵۴

شاد در گفتگو با مهر:

فدراسیون هر چه سریعتر تکلیف تقی پور را مشخص کند/ کمبود مهاجم داریم

فدراسیون هر چه سریعتر تکلیف تقی پور را مشخص کند/ کمبود مهاجم داریم

مدیر عامل باشگاه پگاه گیلان با تاکید بر اینکه تقی پور خلاف مقررات عملکرده است، از فدراسیون فوتبال خواست هر چه زودتر تکلیف این بازیکن را مشخص کند.

اسماعیل شاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت شکایت این باشگاه از ابراهیم تقی پور گفت: این بازیکن تخلف محرزی انجام داده و ما به همین دلیل از تقی پور به فدراسیون فوتبال شکایت کرده ایم.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که هر چه زودتر فدارسیون فوتبال و مراجع زیربط در مورد این بازیکن رای نهایی را صادر کنند زیرا تقی پور پس از عقد قرارداد با پگاه، اردوی تیم را بدون اجازه ترک کرد و ضمن عقد قرارداد با استقلال، در تمرینات آن تیم نیز شرکت کرد.

مدیرعامل باشگاه پگاه گیلان با تاکید بر اینکه تقی پور دیگر برای ما بازیکن نمی شود، افزود: هدف ما از این شکایت احقاق حق باشگاه است و مطمئنا تا آخرین لحظه این شکایت را پیگیری می کنیم تا تخلف این بازیکن بصورت رسمی مشخص و اعلام شود.

وی با بیان اینکه تیم پگاه در حال حاضر اردوی آماده سازی خود را در سرعین اردبیل برگزار می کند، خاطرنشان کرد: در این اردو برنامه های آماده سازی تیم انجام می شود و مطمئنا با برنامه هایی که ذوالفقارنسب برای تیم در نظر گرفته است، به آینده پگاه بسیار امیدوار هستیم.

شاد در پایان در مورد جذب بازیکنان جدید تیم گفت: با مرتضی کاشی، ویلیام کامرونی و بهنام افشه به توافق رسیده ایم و آنها ظرف روزهای آینده با تیم ما قرارداد رسمی امضا می کنند. البته در حال حاضر تنها مشکل کمبود مهاجم داریم و امیدواریم بتوانیم در این پست بازیکن دلخواه خود را جذب کنیم.

کد مطلب 714611

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