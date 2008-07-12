عوامل تخصصی "زلزله ، سازه و ایمنی" در رشت بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاد زلزله شناسی دانشگاه تهران، عصر جمعه در این همایش اظهار داشت: زلزله 31 خرداد سال 69، نقطه عطفی در تاریخ زلزله های تاریخ ایران است زیرا در این زلزله نکته مهمی بود که در هیچ یک از زلزله های دیگر کشور نبوده است.

دکتر بهرام عکاشه افزود: تخریب سه شهر در زلزله رودبار منجیل نکته اساسی بود که این زلزله را از سایر زلزله های ایران متمایز کرد.

وی گفت: در گذشته بر اثر پدیده زلزله تخریب بیشتر در روستاها و حاشیه شهرها اتفاق می افتاد ولی در زلزله سال 69 رودبار ساختمانهای سه شهر با سازه های مهندسی فرو ریخت.

عکاشه همچنین با اعلام اینکه تمامی شهرهای ایران در حریم گسل ها ساخته شده اند، افزود: به رغم ساخت و سازهای مهندسی بر اساس قانون جدید و مقاوم سازی ساختمانها دولتی و مسکونی، برخورد قاطعانه مهندسین ناظر در ساخت و سازها در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

این استاد دانشگاه تهران بیان داشت: توجه اساسی به شریانهای حیاتی ساختمان، فرهنگ سازی برای مقابله با زلزله، بیمه زلزله از جمله مواردی است که می تواند اثرات ناشی از زلزله را در جامعه کاهش دهد.

عکاشه در ادامه با اعلام اینکه ایران سرزمین زلزله خیز است و باید با این پدیده کنار آمد، گفت: ایران همواره استعداد مواجهه با 39 مورد از 41 مورد بلایای طبیعی مهم دنیا را دارد.

وی یادآورشد: مسئولان کشور باید با بهره مندی از عزم ملی برای پیشگیری از خطرات و عوارض زلزله ها و حوادث غیر مترقبه چاره ای جدی و اساسی اتخاذ کنند.

استاد زلزله شناسی دانشگاه تهاران در ادامه با اعلام اینکه امکان پیش بینی زلزله در دنیا وجود ندارد، افزود: امکان پیش بینی زلزله حتی در کشورهایی که تجهیزات پیشرفته و لازم و نیروی انسانی متخصص برای انجام تحقیق در مورد پیش بینی زلزله را دارند، وجود ندارد و از سویی ارتباط پدیده های طبیعی با وقوع زلزله نیز مجهول است.

دکتر عکاشه همچنین در مورد ارتباط پدیده های طبیعی با وقوع زلزله، عنوان کرد: این ارتباط علمی نیست و مجهول است و نه می شود آن را نفی کرد و نه می شود آن را تأیید کرد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: ارتباط بین کره ماه، فصلها، شب و روز، برف و باران، باد و توفان و ... با زلزله به طور علمی ثابت نشده است.

دکترعکاشه با اعلام اینکه به حدود ۳۰ پیش نشانگر قبل از وقوع زلزله اشاره شده است، افزود: چه بسا این نشانگرها به وقوع پیوسته اما زلزله ای اتفاق نیفتاده است گاهی هم تنها ۴ـ۳ مورد از پیش نشانگرها دیده شده و زلزله اتفاق افتاده است.

وی، پیش نشانگرها را شامل مواردی چون رفتار حیوانات، تغییر مختصر شیب زمین، تغییر مختصات نقاط، حل شدن موادی در آب چاه که پیش از آن نبوده، خروج گاز از درون زمین، تغییر مقاومت الکتریکی و میدان مغناطیسی در حد کم، تغییر سرعت امواج، تغییر الکتریسیته جو و ... ذکر کرد.

استاد زلزله شناسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با وقوع هر یک از این پیش نشانگرها، احتمال وقوع زلزله تنها یک درصد است و در ۹۹ درصد زلزله ای اتفاق نمی افتد.