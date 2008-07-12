دکتر محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: بزرگترین همایش بین المللی خواجه نصیر به منظور بزرگداشت این دانشمند برجسته توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری یونسکو سوم اسفند ماه جاری در محل سالن اجلاس سران با حضور دو هزار میهمان داخلی و خارجی افتتاح می شود.

وی افزود: حدود 500 میهمان خارجی که شامل روسای دانشگاههای خارج از کشور نیز می شوند در همایش بین المللی خواجه نصیر دعوت شده اند.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با یادآوری اینکه سال 2009 به عنوان سال نجوم نامگذاری شده است، گفت: مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نجوم با همکاری دانشکده های هوافضا و علوم دانشگاه خواجه نصیر در این دانشگاه ایجاد می شود.