مبارزه مایکروسافت و شرکتهای بزرگ انفورماتیکی در مقابل حفره بزرگ اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکتهای بزرگ انفورماتیکی به خصوص مایکروسافت، سان میکروسیستم و سیسکو در ماههای اخیر یک "حفره بزرگ" را کشف کرده اند که به شدت شبکه اینترنت را در معرض خطر قرار می دهد.

اکنون این شرکتها اعلام کرده اند که توانسته اند راه حل مبارزه با این حفره را توسعه دهند. این راه حل این هفته در قالب یک وصله امنیتی برای به حداقل رساندن خطراتی که تمام کاربران شبکه در دنیا را تهدید می کند عرضه می شود.

این خطر که شش ماه قبل کشف شد DNS (سیستم نام دامنه) را تهدید می کند. DNS سیستم مرکزی است که آدرسهای سایتها وصفحات ذخیره شده در سرورها را از طریق شماره های شبیه به شماره تلفن به هم مرتبط می کند.

این سوراخ بزرگ به سارقان انفورماتیکی امکان می دهد که یک آدرس را به انتخاب خود به سمت یک آدرس دیگر تغییر مسیر دهند و به این ترتیب ترافیک جهانی را کنترل کرده و با انجام حملات فیشینگی و سرقت اطلاعات بانکی، خصوصی و حساس، کاربران را با تهدیدهای جدی مواجه کنند.

براساس گزارش کامیپوتر وورد، مایکروسافت و همکارانش اطمینان داده اند این راه حل که در روزهای آینده در دسترس شرکتها و کاربران قرار می گیرد در قالب به روزسازی خودکار سیستم عاملها می تواند این حفره بزرگ را پر کند.

به منظور ساخت این وصله امنیتی جدید 16 محقق از تمام دنیا از مارس گذشته در شرکت مایکروسافت در ردموند سیاتل گرده هم آمده اند و اکنون به نظر می رسد که به نتایج دلخواه دست یافته اند.

این اولین بار است که بزرگان دنیای انفورماتیک با هدف بیشترین احتمال امنیت روی تمام سکوهای انفورماتیکی در این سطح گسترده باهم همکاری می کنند.