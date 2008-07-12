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۲۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

از سوی سازمان تبلیغات اسلامی/

طرح فعال‌سازی مساجد غیرفعال اجرا می‌شود

طرح فعال‌سازی مساجد غیرفعال اجرا می‌شود

رئیس گروه اعزام و استقرار مبلغین معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد: طرح فعال‌سازی مساجد غیرفعال حاشیه شهرها، در قالب اعزام مبلغ به 500 مسجد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام علی‌اصغر منتظری با بیان اینکه مساجد غیرفعال، مساجدی هستند که امام جماعت ندارند و به ندرت فعالیتهای فرهنگی در آنها انجام می‌شود، افزود: در این طرح، دفاتر استانی سازمان تبلیغات اسلامی موظف به شناسایی مساجد غیرفعال و معرفی مبلغ به منظور فعال ساختن آنها می‌شوند.

وی افزود: نظارت و ارزیابی فعالیتهای روحانیون مستقر، نظارت و ارزیابی فعالیتهای اعزام و استقرار دفاتر استانی و برگزاری نشست آموزشی- توجیهی روحانیون مستقر به شکل منطقه‌ای از برنامه های پیش بینی شده امسال است .

حجت الاسلام منتظری حمایت از اعزام مبلغ به مناطق کم استقرار را نیز از دیگر فعالیتها و طرحهای گروه اعزام و استقرار مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد .

 

 

کد مطلب 714750

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