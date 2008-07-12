به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام علی‌اصغر منتظری با بیان اینکه مساجد غیرفعال، مساجدی هستند که امام جماعت ندارند و به ندرت فعالیتهای فرهنگی در آنها انجام می‌شود، افزود: در این طرح، دفاتر استانی سازمان تبلیغات اسلامی موظف به شناسایی مساجد غیرفعال و معرفی مبلغ به منظور فعال ساختن آنها می‌شوند.

وی افزود: نظارت و ارزیابی فعالیتهای روحانیون مستقر، نظارت و ارزیابی فعالیتهای اعزام و استقرار دفاتر استانی و برگزاری نشست آموزشی- توجیهی روحانیون مستقر به شکل منطقه‌ای از برنامه های پیش بینی شده امسال است .

حجت الاسلام منتظری حمایت از اعزام مبلغ به مناطق کم استقرار را نیز از دیگر فعالیتها و طرحهای گروه اعزام و استقرار مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد .