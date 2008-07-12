  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

"مرد" روز ولادت امام علی (ع) پخش می‌شود

"مرد" روز ولادت امام علی (ع) پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "مرد" به کارگردانی سیروس الوند و تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی به مناسبت ولادت امام علی (ع) 26 تیر ساعت 16 از شبکه اول پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رایگان در "مرد" نقش مردی به نام فتاح را بازی می‌کند که سال‌ها پیش بعد از بیرون آمدن از زورخانه زیر بازارچه درگیر می‌شود و این درگیری در نهایت به قتل یک نفر می‌انجامد. فتاح روز تولد حضرت علی (ع) از زندان آزاد می‌شود، اما همسرش با یکی از دوستان قدیمی او ازدواج کرده و ...

"مرد" با بازی نسرین مقانلو، مجید مشیری و رضا رویگری تولید شده و فیلمنامه آن را حجت قاسم‌زاده اصل نوشته و مجتبی رحیمی مدیریت تصویربرداری کار را به عهده داشته است. دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیر تولید: حسین عباسی، صدابردار: داریوش صادقپور، تصویربردار: فرشاد خالقی و برنامه‌ریز: احسان سجادی حسینی.

کد مطلب 714752

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها