به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رایگان در "مرد" نقش مردی به نام فتاح را بازی می‌کند که سال‌ها پیش بعد از بیرون آمدن از زورخانه زیر بازارچه درگیر می‌شود و این درگیری در نهایت به قتل یک نفر می‌انجامد. فتاح روز تولد حضرت علی (ع) از زندان آزاد می‌شود، اما همسرش با یکی از دوستان قدیمی او ازدواج کرده و ...

"مرد" با بازی نسرین مقانلو، مجید مشیری و رضا رویگری تولید شده و فیلمنامه آن را حجت قاسم‌زاده اصل نوشته و مجتبی رحیمی مدیریت تصویربرداری کار را به عهده داشته است. دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیر تولید: حسین عباسی، صدابردار: داریوش صادقپور، تصویربردار: فرشاد خالقی و برنامه‌ریز: احسان سجادی حسینی.