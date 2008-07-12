کودکان سومالیایی در حین بازی فوتبال جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایپس، شش کودک دیگر در این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. پزشکان می گویند حال سه تن از آنان وخیم است. یک کارشناس نظامی در این باره گفت که این حادثه بر اثر انفجار یک نارنجک که در زیر زمین قرار داشته، روی داده است.

محمد عبدالله بوستون، یک ورزشی نویس اهل سومالی گفت: بچه ها شادمانه در حال بازی در زمین فوتبال دهکده بودند که ناگهان صدای انفجار مهیبی به گوش رسید. ما بی درنگ خودمان را به محل حادثه رساندیم و با پیکرهای بی جان سه کودک روبه رو شدیم.

فدراسیون فوتبال سومالی از این بابت در شوک به سر می برد. احمد نور حسن عبدل، نایب رئیس فدراسیون فوتبال این کشور گفت: از طرف فدراسیون فوتبال سومالی و همه سومالیایی هایی که به ورزش عشق می ورزند، با پدر و مادران این کودکان ابراز همدردی می کنم.