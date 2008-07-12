کتاب طنز 4 منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوره مهر، سید عبدالجواد موسوی با اشاره به تاخیر در انتشار این جلد از کتاب طنز گفت: هیچ مقصری جز بنده برای تاخیر در انتشار این جلد از کتاب وجود نداشته است.

وی اضافه کرد: کتاب طنز تلفیقی است از نشریه و کتاب. صورت آن به نشریه مانند است و محتوای آن به کتاب. «کتاب طنز» حاصل تجربه من در حوزه روزنامه نگاری و نویسندگی است. منظورم از روزنامه نگاری بیشتر کار اجرایی آن است مانند سردبیری و دبیری تحریریه.

«کتاب طنز 4» در 144 صفحه، شمارگان 2200 نسخه و با قیمت 1900 تومان به چاپ رسیده است.