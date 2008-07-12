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۲۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۲

کتاب طنز 4 منتشر شد

کتاب طنز 4 منتشر شد

جلد چهارم «کتاب طنز» به کوشش سید عبدالجواد موسوی توسط نشر سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوره مهر، سید عبدالجواد موسوی با اشاره به تاخیر در انتشار این جلد از کتاب طنز گفت: هیچ مقصری جز بنده برای تاخیر در انتشار این جلد از کتاب وجود نداشته است.

وی اضافه کرد: کتاب طنز تلفیقی است از نشریه و کتاب. صورت آن به نشریه مانند است و محتوای آن به کتاب. «کتاب طنز» حاصل تجربه من در حوزه روزنامه نگاری و نویسندگی است. منظورم از روزنامه نگاری بیشتر کار اجرایی آن است مانند سردبیری و دبیری تحریریه.

«کتاب طنز 4» در 144 صفحه، شمارگان 2200 نسخه و با قیمت 1900 تومان به چاپ رسیده است.

کد مطلب 714826

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