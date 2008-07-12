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۲۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۹

صدر به مهر خبر داد: تاکید جبهه ‌پیروان‌ بر جبهه متحدی نوین/ اولویت‌ها هنوز مشخص نیست

صدر به مهر خبر داد: تاکید جبهه ‌پیروان‌ بر جبهه متحدی نوین/ اولویت‌ها هنوز مشخص نیست

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه در جلسات اخیر شورای مرکزی این تشکل بحث انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است، بر ضرورت اجماع اصولگرایان در انتخابات آتی تاکید کرد.

سید شهاب الدین صدر که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به تشکیل گروه 5+6 در جریان انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت:  در جلسات مجمع پیروان خط امام و رهبری که متشکل از 14 تشکل با سابقه اصولگرا است در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری این اجماع وجود دارد که باید به ساز و کاری نوین مانند جبهه متحد اصولگرایان و گروه 5+6 دست یابیم تا جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری تنها با یک نامزد واحد در انتخابات حضور یابد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: به اعتقاد ما اصولگرایان تنها در صورتی می توانند در انتخابات ریاست جمهوری موفقیت حاصل کنند که همه جریان های اصولگرا وحدت داشته باشند و بر روی یک نامزد اجماع کنند.

وی درعین حال یادآور شد که هنوز درجبهه پیروان موضوع اولویت بندی نامزدها مطرح نشده و بحث  در این باره آغاز نشده است.

صدر در پایان تاکید کرد : هر گزینه ای که بین جریان های اصولگرا مورد توافق قرار گیرد باید به عنوان تنها نامزد اصولگرایان در انتخابات شرکت کند و در این صورت در انتخابات ریاست جمهوری آینده  اصولگرایان مورد اقبال مردم قرار می گیرند.

کد مطلب 714833

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