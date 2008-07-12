سید شهاب الدین صدر که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به تشکیل گروه 5+6 در جریان انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: در جلسات مجمع پیروان خط امام و رهبری که متشکل از 14 تشکل با سابقه اصولگرا است در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری این اجماع وجود دارد که باید به ساز و کاری نوین مانند جبهه متحد اصولگرایان و گروه 5+6 دست یابیم تا جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری تنها با یک نامزد واحد در انتخابات حضور یابد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: به اعتقاد ما اصولگرایان تنها در صورتی می توانند در انتخابات ریاست جمهوری موفقیت حاصل کنند که همه جریان های اصولگرا وحدت داشته باشند و بر روی یک نامزد اجماع کنند.

وی درعین حال یادآور شد که هنوز درجبهه پیروان موضوع اولویت بندی نامزدها مطرح نشده و بحث در این باره آغاز نشده است.

صدر در پایان تاکید کرد : هر گزینه ای که بین جریان های اصولگرا مورد توافق قرار گیرد باید به عنوان تنها نامزد اصولگرایان در انتخابات شرکت کند و در این صورت در انتخابات ریاست جمهوری آینده اصولگرایان مورد اقبال مردم قرار می گیرند.

