به گزارش خبرگزاری مهر،‌ پایگاه اینترنتی رادیو و تلوزیون B92 که از جمله رسانه‌های پرمخاطب منطقه بالکان محسوب می‌شود، در گزارشی خبری - تحلیلی با اعلام خبر آزمایش موشک‌های دوربرد و میان برد کشورمان،‌ نوشته است: ایران به تازگی موشک‌هایی را آزمایش کرده که توانایی هدف گرفتن مواضع اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خاورمیانه را دارد.

این رسانه صربی به نقل از تلویزیون دولتی ایران افزوده است: موشک شهاب 3 با وزن حدود یک تن،‌ توانایی هدف قرار دادن اهداف مورد نظر تا 2000 کیلومتر را داراست.

B92 ادامه می‌دهد: جمهوری اسلامی ایران در دوره ‌ای به آ‍زمایش این موشکهای بالستیک اقدام کرده که مسئله هسته‌ای این کشور با غرب در شرایطی خاص قرار دارد. در همین حال حسین سلامی، فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران هدف از این رزمایش موشکی را اعلام آمادگی ایران برای دفاع از خود اعلام کرده است.

در ادامه این گزارش به نقل از فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است : ایران اعلام کرده که راکت‌های بالستیک اش آمادگی شلیک به هر سو در هر زمان را داشته و این امری است که به دشمنان اجازه اشتباه کردن درباره ایران را نخواهد داد.

B92 واکنش کاخ سفید به این مسئله را نیز مورد اشاره قرار داده و نوشته است: سخنگوی کاخ سفید در اعلام موضعی نسبت به آزمایش موشکی اخیر در ایران توسعه موشک های بالستیک این کشور را نقض مصوبات شورای امنیت دانسته و تاکید کرده است که این مسئله به طور کلی با انتظارات جهانی از ایران در تناقض قرار دارد.

پایگاه اینترنتی موندو: ایران در حالی مانور نظامی - موشکی خود در خلیج فارس را اجرا می‌کند که آن سوی آب‌های این خلیج، نیروهای آمریکایی به تمرین های نظامی مشغول هستند؛ این در حالی است که طی روزهای اخیر لفاظی های نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل افزایش بی سابقه ای داشته است

بخش‌های دیگر این گزارش به موضع گروه موسوم به G8 نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و برخی ابعاد تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران پرداخته است.

در همین حال پایگاه اینترنتی موندو(MONDO) در گزارشی به اقدام اخیر ایران در پرتاب همزمان 9 موشک دوربرد و میان برد پرداخته و نوشت: ایران در جریان برگزاری مانوری در خلیج فارس ضمن آزمایش موشک‌های جدید خود، توانست دشمن فرضی را با موفقیت مورد هدف قرار دهد.

این گزارش به نقل از رسانه‌های خبری می‌افزاید: تهران اعلام کرده که یکی از 9 موشکی که روز گذشته مورد آزمایش قرار داده، نسل پیشرفته موشک‌های موسوم به شهاب 3 است که با برد بیش از 2000 کیلومتر توانایی هدف قرار دادن اسرائیل و پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه را داراست.

موندو ادامه می‌دهد: ایران در حالی مانور نظامی - موشکی خود در خلیج فارس را اجرا می‌کند که آن سوی آب‌های این خلیج، نیرو های آمریکایی به تمرین های نظامی مشغول هستند. این درحالی است که در روزهای اخیر لفاظی های نظامی بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل افزایش بی سابقه ای داشته است.

در بخش دیگری از گزارش این پایگاه اینترنتی صربی می‌خوانیم: چند روز قبل نیز علی شیرازی، نماینده آیت‌الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به تهدیدات اسرائیل تاکید کرده بود که در صورت عملی شدن تهدیدات مذکور، ایران نه تنها تل‌آویو و سایر شهرهای اسرائیل که پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و تمام نقاط جهان را ناامن خواهد کرد.

به گزارش مهر، پایگاه اینترنتی رادیو و تلویزیون وویوودینا(RTV) نیز ضمن ارائه گزارشی در این باره، نوشته است: ایران با آ‍زمایش موشک‌های زلزال، فتح و شهاب 3 آمادگی خود برای مقابله با تهدیدات اسرائیل را نشان داد.

این پایگاه اینترنتی صربی همچنین با ارائه جزئیاتی از آزمایش موشکی اخیر در کشورمان،‌ افزوده است: ایران در حالی به انجام این آزمایش‌ها پرداخته که روابطش با غرب به سبب آخرین تحولات مربوط به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، وضعیتی ویژه دارد.

رادیو و تلویزیون وویوودینا در ادامه گزارش خود به نقل از شبکه خبری پرس تی وی ایران ادامه می‌دهد: بر اساس اخبار منتشر شده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این رزمایش موشکی علاوه بر آزمایش نسل جدید موشک شهاب 3، موشک‌های زلزال با برد 400 و فتح با برد 170 کیلومتر را آزمایش کرده است.

در بخش پایانی این گزارش، همزمانی نسبی رزمایش پیامبر اعظم 3 و مانور نظامی نیروهای آمریکایی و انگلیسی در خلیج فارس نیز مورد پردازش قرار گرفته و آمده است که این همزمان نمی‌تواند بی معنا باشد.

رادیو و تلویزیون دولتی صربستان (RTS) نیز بطور تفصیلی به آزمایش‌های موشکی اخیر درایران پرداخته و توانایی کشورمان در پاسخگویی به تهدیدات احتمالی ر‍ژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا را مورد پردازش قرار داده است.

در این گزارش که در پایگاه اینترنتی شبکه رادیویی و تلویزیون صربستان منتشر شده، به نقل از شبکه خبری العالم می‌خوانیم: ایران روز گذشته نسل جدیدی از موشک‌های موسوم به شهاب 3 را که برد بیش از 2000 کیلومتر و وزن بالغ بر یک تن از جمله وی‍ژگی‌های اولیه آن است را با موفقیت پرتاب کرد.

این شبکه صربی ادامه می‌دهد: اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در آزمایش نسل جدید موشک‌های دوربرد و میان برد، در حالی بر خروجی اغلب رسانه‌های خبری - تحلیلی دنیا قرار گرفته که علاوه بر شرایط ویژه این کشور در بحث هسته‌ای، طی روزهای اخیر تنش‌های سیاسی میان تهران و تل‌آویو افزایش داشته و دو طرف با صراحت به تهدید یکدیگر پرداخته اند.

رادیو و تلویزیون صربستان پس از پردازش به تحریم‌های جدید مالی آمریکا علیه کشورمان، مواضع برخی نامزدهای انتخاباتی آمریکا درباره آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را نیز بررسی ای اجمالی کرده و آورده است: باراک اوباما در تازه‌ترین مواضع خود، ضمن محکوم کردن آزمایش‌های موشکی ایران، خواستار تحریم این کشور شده است.

این گزارش با اشاره ضمنی به تناقضات رفتاری این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اینگونه پایان می‌یابد: اوباما در حالی که سیاست‌های جورج بوش در خصوص ایران را مورد انتقاد قرار داده بود، در سخنانی جدید اعلام کرد که در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، تحریم‌های به مراتب شدید‌تری را علیه تهران اعمال خواهد کرد!

از سوی دیگر روزنامه داناس (DANAS) چاپ بلگراد در مطلبی با عنوان "آزمایش موشک 2000 کیلومتری در ایران" نوشته است: مطالبی که درباره این موشک با برد 2000 کیلومتر منتشر شده،‌ تنها مربوط به یکی از 9 راکتی است که جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در رزمایش موشکی خود به سوی دشمن فرضی شلیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه پرتیرا‍ژ صربی با اشاره به آزمایش انواع دیگری از موشک‌های میان برد و دور برد در رزمایش موشکی پیامبر اعظم 3، ادامه می‌دهد: به گفته تحلیل‌گران اقدام اخیر ایران در برگزاری این مانور نظامی - موشکی، پاسخی به مانور نظامی اخیر اسرائیل و تهدیدات تل آویو علیه تهران بوده که توانایی دفاعی این کشور در برابر تهدیدات غربی را نیز نشان می‌دهد.

داناس در پایان یادآور می‌شود: مقامات نظامی ایرانی پیش از این با صراحت اعلام کرده اند که هر گونه اقدام نظامی علیه کشور شان را با بمباران مستقیم تل‌آویو جبران خواهند کرد.

پایگاه اینترنتی روزنامه بیزنس(BIZNIS) هم که از جمله نشریات تخصصی منطقه بالکان محسوب می‌شود، در گزارشی به ابعاد اقتصادی آزمایش موشکی اخیر در کشومان پرداخته است.

دراین گزارش که با عنوان "موشک‌های ایرانی،‌ دلار را ترساند" منتشر شده،آمده است: تنها ساعتی پس از آزمایش‌ موفق موشک های دوربرد و میان برد ایرانی که قابلیت هدف قرار دادن مواضع اسرائیل را دارند، قیمت دلار در برابر یورو کاهش یافت و آمریکا تحریم‌های مالی جدیدی را بر ایران تحمیل نمود.

بیزنس تاثیر مستقیم آزمایش موشکی کشورمان بر قیمت دلار را نشانه شکنندگی دلار در برابر واحد پول مشترک اروپا یعنی یورو ارزیابی کرده و آورده است: مقامات ایرانی بارها بر بی ارزش‌ شدن دلار و ضعف آن در معادلات اقتصادی جهانی تاکید کرده اند.

این روزنامه تحصصی صربی در ادامه گزارش خود ذیل میان تیتری با عنوان "کاخ سفید مخالف آ‍زمایش" نوشته است: کاخ سفید بلافاصله پس از آزمایش موشکهای ایرانی که به گفته مقامات این کشور،‌ تنها اقدامی برای دفاع در برابر تهدیدات احتمالی تل‌آویو و برخی کشورهای غربی بوده، آن را محکوم کرد و سخنگوی این مرجع آمریکایی از ایران خواست تا برنامه‌های موشکی خود را متوقف سازد.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره جزء به جزء به مواضع مقامات مختلف ایرانی درباره ابعاد آزمایش موشک‌های دوربرد و میان برد کشورمان، می‌خوانیم: آمریکا پس از این اقدام ایران، با عنوان مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور، تحریم‌های جدیدی را بر او تحمیل کرد و وزارت دارایی آمریکا نیز تمام شرکتها و سازمانهایی که در عرصه فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران با این کشور همکاری دارند را به تحریم و انزوا تهدید کرد.

پایگاه اینترنتی 24 ساعت آن لاین (24SATA) هم که از جمله رسانه‌های پرمخاطب صربی محسوب می‌شود، در گزارشی با عنوان" اسرائیل در تیررس: ایران موشک‌های جدید را آزمایش کرد"، نوشته است: ایران روز گذشته با پرتاب همزمان 9 موشک دوربرد و میان برد، قدرت خود در پاسخگویی به حملات احتمالی دشمنانش را به نمایش گذاشت.

گزارش این پایگاه اینترنتی هم با پردازش به ویژگی‌های خاص نسل جدید موشک شهاب 3، به نقل از سردار سلامی نوشته است: فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دشمنان کشورش در خصوص هر اقدام احتمالی هشدار داده و تاکید کرده است که موشک های ایرانی در صورت نیاز،‌ مواضع آن‌ها در هر نقطه را هدف قرار خواهد داد.

روزنامه نووستی: رزمایش پیامبر اعظم 3 در ایران، پاسخی به تحرکات موشکی آمریکا در اروپای شرقی و مذاکرات این کشور با جمهوری چک در خصوص سپر موشکی بوده است

روزنامه نووستی(NOVOSTI) چاپ پایتخت صربستان هم در گزارشی نسبتا مفصل در این باره، اقدام کشورمان در آ‍زمایش همزمان 9 موشک بالستیک را به معنای تلاش تهران برای تست غرب ارزیابی کرد.

گزارش این روزنامه راست گرای صرب، رزمایش پیامبر اعظم 3را با رایزنی‌های اخیر آمریکا و جمهوری چک در نصب سپر ضد موشکی در اروپای شرقی مرتبط می‌کند و می‌نویسد: امواج گسترده واکنش رسانه‌های غربی نسبت به مانور اخیر موشکی در ایران در حالی همچنان ادامه دارد که طی روزهای اخیر رزمایش مشترکی بین نیروهای انگلیسی و آمریکایی در خلیج فارس برای حفاظت از انتقال نفت به خارج از خاورمیانه برگزار شده است.

نووستی در گزارش خود با اشاره به مواضع مقامات نظامی ایرانی در خصوص ابعاد این رزمایش موشکی، مجددا قدرت بازدارندگی ایران در مقابله با هرگونه تهدید احتمالی رژیم صهیونیستی یا برخی کشورهای غربی را مورد تاکید قرار داده است.