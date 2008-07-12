شناسایی 2078 کلاس تخریبی در همدان

ابراهیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تاکنون 234 کلاس تخریبی در استان همدان بازسازی شده و به بهره برداری رسیده است، افزود : عملیات اجرایی یک هزار و 40 کلاس تخریبی در دست اجراست که از این تعداد عملیات اجرایی 326 کلاس در سال جاری آغاز شده است .

امینی فرد عنوان کرد : عملیات اجرایی 932 اطاق، کارگاه و آزمایشگاه نیز در دست اجراست و برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 27 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است .

وی با بیان اینکه بشترین تعداد کلاسهای تخریبی در شهرستانهای همدان، رزن و ملایر قرار دارند، گفت : در این شهرستان ها به ترتیب 522 ، 362 ، 348 کلاس تخریبی وجود دارد .

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان افزود : 49 درصد فضای ساخته شده از محل اعتبارات تخریب و بازسازی در دو سال گذشته در استان همدان، مربوط به کلاسهای دوره ابتدایی، 22 درصد مربوط به کلاسهای دوره راهنمایی، 21 درصد مربوط به کلاسهای دوره دبیرستان و هفت درصد مربوط به کلاسهای هنرستان است .