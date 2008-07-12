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۲۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

شناسایی 2078 کلاس تخریبی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان گفت: دو هزار و 78 کلاس درس در استان همدان تخریبی است.

ابراهیم امینی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تاکنون 234 کلاس تخریبی در استان همدان بازسازی شده و به بهره برداری رسیده است، افزود: عملیات اجرایی یک هزار و 40 کلاس تخریبی در دست اجراست که از این تعداد عملیات اجرایی 326 کلاس در سال جاری آغاز شده است.

امینی فرد عنوان کرد: عملیات اجرایی 932 اطاق، کارگاه و آزمایشگاه نیز در دست اجراست و برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 27 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه بشترین تعداد کلاسهای تخریبی در شهرستانهای همدان، رزن و ملایر قرار دارند، گفت: در این شهرستان ها به ترتیب 522، 362، 348 کلاس تخریبی وجود دارد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان افزود: 49 درصد فضای ساخته شده از محل اعتبارات تخریب و بازسازی در دو سال گذشته در استان همدان، مربوط به کلاسهای دوره ابتدایی، 22 درصد مربوط به کلاسهای دوره راهنمایی، 21 درصد مربوط به کلاسهای دوره دبیرستان و هفت درصد مربوط به کلاسهای هنرستان است.

امینی فرد از احداث 74 کلاس توسط خیرین در دو سال گذشته درهمدان خبر داد و گفت: از این تعداد 41 مدرسه در همدان، 14 مدرسه در ملایر، 13مدرسه در بهار و شش مدرسه د ر رزن قرار دارد.

کد مطلب 714867

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