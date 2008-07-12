نامگذاری تالاری در دانشگاه امریکن به نام پروفسور حمید مولانا

به گزارش خبرگزاری مهر، در هدیه نقدی که به این منظور و برای کمک به هزینه ساختمان جدید دانشکده خدمات بین المللی توسط دکتر "هو آی وو" یکی از دانشجویان سابق پروفسور مولانا به دانشگاه امریکن اهدا شده است، دکتر هو آی وو ضمن قدردانی از استاد خود، ضرب المثل معروف چینی را که "معلم را باید مثل پدر تا آخر عمر احترام گذاشت" یاد آوری کرد.

دکتر هو آی وو که در چین متولد شده و اکنون به عنوان رئیس یک موسسه خصوصی بین المللی فناوری ارتباطی در آمریکا زندگی می کند، 26 سال قبل (سال 1982 میلادی) تحصیلات دوره دکتری خود را تحت راهنمایی پروفسور مولانا به پایان رساند و مدتی نیز دستیار او بوده است.

پروفسور مولانا استاد روابط بین الملل و موسس برنامه مطالعات عالی ارتباطات جهانی در دانشگاه امریکن در واشنگتن و دانشمند ارشد و برجسته انجمن استادان و پژوهشگران رشته روابط بین الملل (ISA) و رئیس افتخاری انجمن بین المللی پژوهش در علوم ارتباطات و رسانه ها (IAMCR ) است.

وی 50 سال در دانشگاههای آمریکا مشغول پژوهش و تدریس بوده و یکی از بنیانگذاران و پیشکسوتان رشته خود در سطح جهانی به شمار می رود. همچنین پروفسور مولانا به عنوان یکی از چهره های ماندگار در ایران شناخته شده است.

در لوح تقدیر و قدردانی از پروفسور مولانا که در مراسم تجلیل از او توسط رئیس دانشگاه امریکن به وی اهدا شد از زندگی درخشان علمی و شهرت جهانی وی در تدریس و حضور در دانشگاههای آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، آسیا و آفریقا و دهها کتاب و آثار او در رشته های روابط بین الملل و ارتباطات بین المللی و نیز خدمات علمی او در شناخت انقلاب اسلامی ایران تقدیر شده است.