70 درصد پرونده ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شود

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش سازش در پرونده های شورای حل اختلاف امری بسیار مطلوب است ولی باید سعی شود تعداد پرونده ها به محاکم قضائی را کاهش داده و این کاهش نیز با افزایش آگاهی مردم در خصوص مهارتهای زندگی ممکن است.

وی به لایحه شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بالغ بر 5 میلیون پرونده در سال در این شوراها مورد رسیدگی قرار می گیرد که با اجرائی شدن این لایحه پیش بینی می شود نزدیک به 70 درصد از پرونده های دادگستری به شورا ارجاع گردد.

حمیدیان همچنین به تاثیر شوراهای حل اختلاف در رفع اختلافات خانوادگی اشاره کرد و افزود: باید با آموزش شوراهای حل اختلاف که نقش مهمی در ساماندهی اختلافات خانوادگی ایفا می‌کنند، سطح اختلافات در خانواده ها را به حداقل رساند.

مدیرکل پیگیری امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه خاطر نشان کرد: مسئله مهمی که در رفع مشکلات خانواده ها نقش بسزایی دارد تغییر نگرش و فرهنگ ها است و تا زمانی که این تغییر صورت نگیرد قوانین هیچ کمکی نمی توانند در این خصوص داشته باشند چراکه ما نمی توانیم برای مسائل جدید در جامعه نسخه کهنه تجویز کنیم.