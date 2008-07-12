بوستانها و پارکهای بندرعباس شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اسفندیار محسنی، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ممیزی درختان، نوع و سن آنها مشخص شده و شناسنامه پارکها و بوستانها در دست تدوین است تا با پلاک کوبی دقیق درختان تا پایان سال شمار دقیق آنها، نوع و بوم درختهای موجود در پارکها و بوستان مشخص شود.

وی گفت: در پایان این طرح برای هر بوستان کتابچه و تابلو تعریف می شود که در آن مشخصات پارکها شامل تاریخ ساخت، نوع درختان و درختچه ها، مساحت فضای سبز، آبینه، نوع آبیاری و مساحت کل پارک و بوستان درج می شود.

محسنی ادامه داد: تعداد 38 پارک و بوستان سطح شهری در حال حاضر در بندرعباس موجود است که با بهره برداری از بوستانهای سوم خرداد، ورزش، مجموعه گردشگری معلولان، شهید موسی زاده و پارک محله ی داماهی در آینده ای نزدیک شاهد رشد گسترده میزان سطح فضای سبز شهری خواهیم بود.

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری بندرعباس افزود: به منظور احیای فضای سبز شهری کار قطره ای کردن سیستم آبیاری دهها بلوار و بوستان انجام شده و به زودی پروژه آبیاری قطره ای فضای سبز بلوار پاسداران و جهانگردی این شهر نیز به پایان می رسد.