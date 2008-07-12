کرمانشاه پذیرای سه هزار معتکف در ماه رجب خواهد بود

حجت‌الاسلام جواد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: مساجد جامع، بروجردی و النبی کرمانشاه آماده برگزاری مراسم اعتکاف است که مسجدهای بروجردی و النبی به آقایان و مسجد جامع به خانمها اختصاص می یابد.

وی افزود: سال گذشته نیز در ماه رجب استان کرمانشاه سه هزار معتکف داشت که 75 درصد از آنها را جوانان که اکثرا دارای تحصیلات دانشگاهی بودند تشکیل داده بود.

حجت الاسلام کرمی هزینه سال گذشته برگزاری مراسم اعتکاف کرمانشاه را250میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: کل این مبلغ توسط خیرین، خود معتکفین و ادارات تامین شد.

وی افزود: استقبال مردم و جوانان کرمانشاه از مراسم اعتکاف بیش از سه هزار نفر بوده است ولی به دلیل نداشتن امکانات و مکان مناسب امکان ثبت نام بیشتر از سه هزار نفر وجود ندارد.

دبیر کانون اعتکاف سازمان تبلیغات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مراسم اعتکاف در ماه رجب در روزهای 14،13و15و در ماه مبارک رمضان معمولا در دهه پایانی برگزار می‌شود که در شهر کرمانشاه و همه شهرستانهای استان این مراسم برگزار خواهد شد.