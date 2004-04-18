واكنشهاي جهاني به ترور عبدالعزيز رنتيسي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزازي فرانسه، پس از شهادت عبدالعزيز رنتيسي رهبر جديد حماس در نوار غزه مقامات كشورهاي اروپايي و خاورميانه اين اقدام را محكوم كردند.

" خاوير سولانا" هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا اين اقدام رژيم صهيونيستي را محكوم كرده و تصريح كرد كه حملاتي از اين قبيل هيچ كمكي به روند پيشرفت صلح در خاوميانه نخواهد كرد.

" ترزا گوويا" وزير امور خارجه پرتغال نيزضمن محكوم كردن اين حمله نظاميان رژيم صهيونيستي خاطر نشان كرد: راهي كه مقامات اسرائيل در پيش گرفته اند راه حل اختلافات و اوضاع متشنج منطقه نيست و تنها راه حل مشكلات را مذاكرات اصولي براي حل اختلافات عنوان كرد.

" جك استراو" وزير امور خارجه انگليس نيز ضمن محكوم كردن اين اقدام تروريستي اعلام كرد كه چنين اقداماتي تاثير مثبتي در روند صلح نخواهد داشت.

" فرانكو فاتيني" وزير امور خارجه ايتاليا تصريح كرد چنين خونريزي هايي موجب وخامت بيشتر اوضاع در منطقه خواهد شد و مقامات ايتاليا نيز مانند ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا اين اقدام را محكوم مي كنند.

" محمد علي ابطحي" معاون رئيس جمهوري ايران نيزضمن محكوم كردن اين حمله صهيونيستها، شهادت رهبر حماس را موجب جريان يافتن خوني تازه در رگهاي مبارزان فلسطيني براي ادامه راه اوعنوان كرد.

" اسماء خدر" سخنگوي دولت اردن نيز علاوه بر محكوم كردن اين ترور آن را جنايتي عنوان كرد كه اميد دستيابي به صلح در منطقه را كمرنگ كرد.

" عمرو موسي" دبير كل اتحاديه عرب نيز علاوه بر محكوم كردن اين جنايت آن را تهديدي براي استقرار صلح و امنيت در منطقه عنوان كرد.