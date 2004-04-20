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۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲:۲۷

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني در گفتگو با "مهر " خبر داد :

بدهي دولت به سازمان خدمات درماني پرداخت مي شود

153 ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان خدمات درماني به زودي پرداخت مي شود .

معاون بيمه و درمان سازمان خدمات درماني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : پرداخت نشدن بدهي دولت در چند سال گذشته به سازمان خدمات درماني باعث شده تا اين ميزان بدهي در سال 83 به 153 ميليارد تومان برسد كه اين امر سازمان را به خصوص در چند ماه اخير با مشكلات مالي بسياري مواجه كرده است .

دكتر حميد رضا صفي خاني ادامه داد : بر اساس تصميم هيات وزيران مقرر شده تا پايان فروردين ماه كميته اي متشكل از سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزارت بهداشت و علوم پزشكي و وزارت اقتصاد برنامه و راهكاري مناسب را جهت پرداخت به موقع بدهي دولت به سازمان خدمات درماني تنظيم كرده  و ارائه دهد و درواقع چگونگي پرداخت بدهي سازمان به تصميم نهايي اين كميته بستگي دارد .

معاون بيمه و درماني سازمان خدمات درماني خاطر نشان كرد : در صورتيكه بدهي دولت به موقع به سازمان خدمات درماني پرداخت شود سازمان مي تواند به موقع نسبت به پرداخت بدهي خود را به موسسات طرف قرارداد و بيمارستانها و داروخانه هايي كه چندين ماه از زمان پرداخت آن گذشته است، اقدام كند .

 

کد مطلب 71504

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