سید اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با ابلاغ این قانون، دیگر مشکلات بیمه ‌ای که تاکنون گریبانگیر خودروهایی که بیمه‌ نامه دارند و دچار سانحه می‌شوند نخواهیم داشت و اثر آن در کاهش زندانیان جرایم غیر عمد زندانها را نیز شاهد خواهیم بود.

جولایی همچنین اظهار داشت: در طرحی با عنوان "یا ضامن آهو" خدام، گروههایی را برای اخذ رضایت از شاکیان زندانیان جرایم مالی غیر عمد تشکیل داده‌ اند.

وی ادامه داد: تخفیف از شاکیان زندانیان به مبلغ ‪۶۰‬ میلیارد ریال است که در سال گذشته از سوی خدام و تلاشهای آنان و همت و اعتقادات شاکیان صورت گرفته است که امری بسیار ارزشمند است.

جولایی از صدا و سیما به عنوان بهترین یار و یاور ستاد دیه در رسیدن به رسالت و اهداف این ستاد تاکید کرد و افزود: صدا و سیما و سایر رسانه‌ها می توانند با اجرای برنامه‌های اثر گذار و قابل ارائه به مخاطبان خود نقش سازنده ‌ای در جهت رسالت ستاد و حل مشکلات این قشر که در حال حاضر به علت عدم توان مالی در زندانها به سر می‌برند، ایفا کنند.

وی گفت: همت رسانه‌ها در امر تبلیغات و اطلاع رسانی به خصوص در امر آموزش به مردم در محورهایی چون مهریه، بیمه ‌نامه، رعایت قوانین رانندگی و چک می‌تواند علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندانها برای جامعه ایران مفید و اثر گذار واقع شود تا دیگر شاهد بروز مشکلات و به زندان افتادن سرپرست خانواده ها و چالشهای اجتماعی متعاقب آن نباشیم.