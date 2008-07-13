شرایط سالمی بر فوتبال حاکم نیست / فعالیت غیر قانونی دلال ها

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه مسعود زریبافان رئیس مجمع باشگاه استقلال خطاب به مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ، ضمن نابسامان توصیف کردن وضعیت موجود نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال آورده است: متاسفانه شرایط سالمی در این زمینه بر فوتبال کشورحاکم نیست و سازمان باید ازطریق دستگاههای نظارتی و سیستم های کنترلی خود از رفتارهای خارج از عرف جلوگیری کند.

زریبافان در ادامه می افزاید: در قرارداد بازیکنان رقم های واقعی درج نمی شود و معمولا نیمی از قرارداد بازیکن با باشگاه و نیم دیگر با افراد حقیقی منعقد می شود که اینگونه قراردادها به هیچ وجه نمی تواند جنبه قانونی داشته باشد.

وی همچنین ضمن انتقاد نسبت به عملکرد غیرقانونی برخی واسطه ها درفوتبال کشور، فعالیت اینگونه افراد را تنها باعث افزایش رقم قرارداد بازیکنان و پرداخت های نامتعارف در فوتبال کشورعنوان کرده است.

زریبافان در این نامه وجود مشکلات فوق را باعث از بین رفتن رقابت سالم بین باشگاهها و ایجاد فضای غیر فرهنگی درفوتبال دانسته که ضمن از بین بردن تعادل اقتصادی و مدیریتی باشگاهها، موجب ایجاد جو نا امنی، بی اعتمادی و بی عدالتی درجامعه فوتبال می شود.

رئیس مجمع باشگاه استقلال در این نامه ضمن درخواست برخورد جدی و قاطع سازمان تربیت بدنی با شرایط حاکم بر نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال، خواستار ساماندهی و شفاف سازی و عدالت محوری در این زمینه شده است.