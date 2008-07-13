دانش آموزانی که پشت درهای بسته مدارس می مانند!

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات مدارس استیجاری و دعوای مالک و مستاجر، از جمله چالش های وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته بوده بطوریکه مسئولان این وزاتخانه هنوز نتوانسته اند برای حل این مشکل، چاره ای عاجل بیندیشند.

آموزش و پرورش همواره از طریق جلب رضایت مالک، توانسته یک سال تحصیلی دیگر را برای جای دادن دانش آموزان در مدارس استیجاری، با موفقیت پشت سر بگذارد اما جلب رضایت مالک، هزینه های سنگینی بر دوش این وزارتخانه گذاشته است و اگر این هزینه ها را صرف ساخت مدارس جدید می کرد، شاید تا حالا بخشی از مشکلات مدارس استیجاری حل شده بود.

فریدون واسعی مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضائی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه آموزش و پرورش می تواند از تسهیلات بانکی برای خرید مدارس استیجاری استفاده کند، می گوید: متاسفانه این تسهیلات کافی نیست.

این قانون در سال 1370 درمجلس شورای اسلامی تصویب شده است و در سالهای 71 و 72 ، وزارت آموزش و پرورش توانست تا حدودی از این تسهیلات استفاده کند اما با مشکلاتی همچون تاخیر در بازپرداخت وام ها روبرو شد و درنتیجه نتوانست به درستی از آن استفاده کند.

هم اکنون بیش از 28 هزار مدرسه دو نوبته و پنج هزار مدرسه استیجاری در کل کشور وجود دارد که وزارت آموزش و پرورش برای حل مشکلات این قبیل مدارس نیازمند تامین اعتبارات کلان است. در این بین، شهر تهران بیش از دیگر شهرهای کشور درگیر مشکلات مدارس استیجاری است، به طوری که از پنج هزار و 754 مدرسه استیجاری در کشور، 600 مدرسه سهم شهر تهران است.