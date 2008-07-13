دانش آموزانی که پشت درهای بسته مدارس می مانند!

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات مدارس استیجاری و دعوای مالک و مستاجر، از جمله چالش های وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته بوده بطوریکه مسئولان این وزاتخانه هنوز نتوانسته اند برای حل این مشکل، چاره ای عاجل بیندیشند.
آموزش و پرورش همواره از طریق جلب رضایت مالک، توانسته یک سال تحصیلی دیگر را برای جای دادن دانش آموزان در مدارس استیجاری، با موفقیت پشت سر بگذارد اما جلب رضایت مالک، هزینه های سنگینی بر دوش این وزارتخانه گذاشته است و اگر این هزینه ها را صرف ساخت مدارس جدید می کرد، شاید تا حالا بخشی از مشکلات مدارس استیجاری حل شده بود.
فریدون واسعی مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضائی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه آموزش و پرورش می تواند از تسهیلات بانکی برای خرید مدارس استیجاری استفاده کند، می گوید: متاسفانه این تسهیلات کافی نیست.
این قانون در سال 1370 درمجلس شورای اسلامی تصویب شده است و در سالهای 71 و 72 ، وزارت آموزش و پرورش توانست تا حدودی از این تسهیلات استفاده کند اما با مشکلاتی همچون تاخیر در بازپرداخت وام ها روبرو شد و درنتیجه نتوانست به درستی از آن استفاده کند.
هم اکنون بیش از 28 هزار مدرسه دو نوبته و پنج هزار مدرسه استیجاری در کل کشور وجود دارد که وزارت آموزش و پرورش برای حل مشکلات این قبیل مدارس نیازمند تامین اعتبارات کلان است. در این بین، شهر تهران بیش از دیگر شهرهای کشور درگیر مشکلات مدارس استیجاری است، به طوری که از پنج هزار و 754 مدرسه استیجاری در کشور، 600 مدرسه سهم شهر تهران است.
حبیب الله بوربور، معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش با عنوان این مطلب که فقط تا پایان برنامه پنج ساله چهارم برای حل مشکل مدارس استیجاری و ملکی کردن آنها فرصت داریم، می گوید: بر همین اساس طبق پیش بینی های انجام شده برای خریداری همه مدارس استیجاری کشور تا پایان امسال، ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که به طور متوسط از این اعتبارات، ۱۶۰ میلیون تومان به ملکی کردن هر مدرسه استیجاری تعلق می گیرد.
به گفته بور بور وزارت آموزش و پرورش باید اجاره بهای سنگینی برای مدارس استیجاری پرداخت کند و همچنین تعدادی از این مدارس که آمار آنها به طور دقیق مشخص نیست، دارای حکم تخلیه هستند که این امر نیز مشکل آموزش و پرورش درباره مدارس استیجاری را تشدید می کند.
با توجه به اینکه ثبت نام مدارس از 10 تیر ماه جاری آغاز شده است اما موضوع مدارس استیجاری و مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش با مالکان این قبیل مدارس دارد، نکته ای است که می تواند نسبت به باز شدن این مدارس در اول سال تحصیلی، ابهاماتی وارد کند.
در واقع، چنانچه مسئولان آموزش و پرورش نتوانند با مالکان مدارس استیجاری به توافق برسند، می بایست شرایط بحرانی را برای آموزش و پرورش متصور شد و اگر به توافق برسند قطعا هزینه گزافی باید بپردازند که این موضوع نیز می تواند قابل تامل باشد.
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