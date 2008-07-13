مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه نهضت قرآن‌آموزی با عدم اراده و عزم راسخ مسئولان نظام مواجه است، گفت: اعتبارات اختصاص یافته در سالهای گذشته هم نشان دهنده همین کم توجهی است، در این عرصه باید شعارها به عمل تبدیل شوند.

مسئولان عزم جدی برای رفع بی‌سوادی قرآنی ندارند

حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه فراگیری قرآن یک فرایند مستمر است که در یک مقطع کوتاه مدت نمی توان به آن پرداخت، اظهار داشت: سرمایه گذاری در کشوری که عموم مردم بتوانند قادر به روخوانی قرآن باشند نیاز به زمان دارد تا به نتیجه مطلوب برسد. نهضت قرآن آموزی هم دراین راستا ابلاغ و اجرا شد.

وی با اشار به اینکه نهضت قرآن آموزی حدود 6 سال است که پیگری می شود، تصریح کرد: نخستین آسیب نهضت قرآن آموزی برای حصول سواد قرآنی عدم اراده و عزم راسخ و جدی مسئولان نظام و اعضای ستاد نهضت است که طی سالهای گذشته از جلسات نهضت مشهود است که نمایندگان، وزارتخانه ها و یا سازمانهای عضو به ندرت حضور جدی در این عرصه داشته اند و اعتباراتی که سالهای گذشته به این امر اختصاص داده شد نشان دهنده همین بی توجهی است.

بهبودی با بیان اینکه ستاد با جهت دهی منابع در مسیر تعیین شده و مهم آموزش قرآن گام برمی دارد و بودجه اختصاص یافته تنها برای کار دبیرخانه ها بوده نه برای نهضت، تصریح کرد: سال گذشته 1 میلیارد و 200 میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده بود و متأسفانه امسال به 800 میلیون تومان کاهش یافت که در مقایسه با بودجه های دیگر امور بسیار ناچیز است . با این مبلغ حتی نمی توان سمینار برگزار کرد.

شیوه‌های آموزش قرآن باید بازنگری شوند

حجت الاسلام حسین علوی مهر معاون دانشنامه قرآن پژوهی و عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی با با اشاره به اینکه عوامل متعددی در بی سوادی قرآنی مؤثر است که یکی از آنها عامل فرهنگی است، اظهار داشت: باید دانست فرهنگ مردم به چه سمت و سویی می رود، اینکه چرا مردم کمتر به فراگیری قرآن روی می آورند به عدم درک جایگاه و ارزش قرآن کریم باز می گردد.

وی با بیان اینکه اگر چه بسیاری از مردم عام قداست قرآن را می دانند اما از نظر جایگاه ارزشی و اینکه پاسخگوی تمامی نیازهای بشری است کمتر مورد توجه است، تصریح کرد: مردم عام معتقدند که قرآن مقدس است و باید به آن احترام گذاشت و قسم خوردن به آن کافی است و چیز بیشتری نمی دانند . بنابراین این عامل فرهنگی یکی از عوامل مهم در بی سوادی قرآنی است.

معاون دانشنامه قرآن پژوهی با بیان اینکه افزایش اطلاعات درباره قرآن از مسائلی است که می توان به وسیله آن قرآن آموزی را افزایش داد، یادآور شد: باید افکار و اندیشه ها را مملو از ارزشهایی کنیم که درباره قرآن وجود دارد. با توجه به اینکه در قرآن در مورد خانواده، اخلاق، معنویت، کودکان و مسائل مختلف اطلاعات لازم وجود دارد، با پاک کردن برخی از اطلاعات بیهوده می توان موانع فراگیری قرآن را از پیش رو برداریم تا اطلاعات نادرست از قرآن از بین رفته و اطلاعات صحیح و درست جایگزی آن شود.

وی با تأکید بر اینکه برای افزایش اطلاعات می توان به سراغ فهم قرآن رفت و از قرائت ساده قرآن شروع کرد، گفت: گام اول خواندن قرآن است و اگر چه نادرست، باید خوانده شود تا به قرائت صحیح و سپس قرائت با تجوید و با شیوه های خاص برسد. پس از آن باید یکسری کارهای بالاتری انجام داد که به مفاهیم قرآن بازمی گردد. حفظ برخی از سوره ها، نام سوره های قرآن، بزرگترین سوره، آیه، کوچکترین سوره و آیه و اطلاعاتی کلی در این زمینه می توان اشاره کرد.

موازی‌کاری آسیب جدی حوزه قرآن است

سید جلال یحیی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علاقمندی به قرآن آموزی در مقایسه با اوایل انقلاب اسلامی کاهش بسیاری یافته که محسوس، ملموس و مشهود است، اظهار داشت: اصولا برخی از مشکلات فراگیر در جامعه مانند گرانی، تورم، افزایش قیمت مسکن، مشکلات مرتبط با ازدواج به این مسئله دامن زده است.

وی تصریح کرد: آنچه در کمیسیون فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد، موضوع جدی موازی کاری نهادهایی است که بودجه های دولتی برای نهضت قرآن آموزی در اختیار دارند اما فعالیت مؤثری در این حوزه انجام نمی شود. طی سنوات گذشته در مقایسه با سالهای اولیه انقلاب که حوزه قرآن اصلا بودجه ای نداشته افزایش یافته اگرچه این بودجه در شأن و اندازه قرآن نیست اما قابل توجه است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قرآن آموزی یک حرکت انقلابی، عمومی و فراگیر است که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر این مسئله باید در ریشه کنی بی سوادی اقدامات لازم را انجام دهند، یادآور شد: در این ارتباط یک حرکت بسیجی، نهضت تمام شمول قرآن آموزی باید در سطح کشور صورت گیرد که نخستین و طبیعی ترین راهکار است. رسانه ها، صدا و سیما به ویژه تلویزیون نسبت به بی سوادی قرآنی باید کارشناسانه و هنرمندانه اقدام کنند و با تدوین و تولید برنامه هایی قبح و زشتی بی سوادی قرآنی را به مردم نشان دهند تا درک آن برای مردم ملموس تر باشد.

وی با تأکید بر اینکه حمایت دولتی از جهت معنوی و مادی از مکتب خانه های قدیم در روستاهای دور افتاده و در شهرها اهمیت دارد، گفت: مجلس در حدی که میسر بوده در ساماندهی این امر تلاشی اثرگذار داشته که باید دقیق تر به آن بپردازد. از این رو مجلس از یک جهت رفع مشکل گرانی، تورم و بیکاری را مد نظر قرار می دهد و از جهت دیگر حرکتهای ارزشی فرهنگی انقلاب و نظام را که به خاطر این ارزشها شکل گرفته مورد توجه قرار می دهد و مجلس وظیفه زیادی جهت حمایتهای همه جانبه فرهنگی به ویژه قرآن آموزی دارد.

آموزش و پرورش باید شیوه آموزش قرآن را تغییر دهد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید شیوه آموزش تغییر کند، گفت: بهره‌گیری از جذابیت در شیوه‌های آموزش و پرورش و آسیب شناسی و بازبینی شیوه‌ها در افزایش یادگیری افراد تأثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام محمد رضا میرتاج الدینی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کسانی که از کلاسهای مؤسسات قرآنی بهره مند می شوند، نتیجه بهتری می گیرند، اظهار داشت: در این کلاسها چون افراد با علاقه وارد می شوند درصد یادگیری بسیار بالا است.

وی با اشاره به اینکه در دوره های مدارس دانش آموز ممکن است طی 8 سال تحصیل خود حتی روخوانی ساده قرآن را نیز نیاموزد، تصریح کرد: این مشکل به آموزش و پرورش باز می گردد که باید شیوه تدریس آن در این امر آسیب‌ شناسی و بررسی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: برخی افراد طی یک ماه استفاده از کلاسهای آموزشی تابستان روخوانی قرآن را فرا می گیرند که این امر برای آموزش و پرورش طی یک یا چند سال اتفاق نمی افتد، دلیل این ضعف باید آسیب شناسی و ریشه یابی شود .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: البته این مسئله به علاقه افراد نیز برمی گردد که کلاسهای تابستانی را با علاقه می روند و چون کلاسهای مدارس اجباری است درصد یادگیری پایین می آید. اگر شیوه آموزش تغییر کند و با توجه به شرایط کنونی روندی را دنبال کند که از جذابیت بیشتری برخوردار باشد، این مسئله در افزایش یادگیری افراد تأثیرگذار خواهد بود.

غربیها در پی تهاجم فرهنگی به قرآن هستند

مسئول مرکز تحقیقات قرآن کریم با اشاره به اینکه لازم است آموزش و پرورش برای آموزش قرآن جدی‌تر عمل کند، تأکید کرد: بحث محتوایی قرآن را نیز باید مورد توجه قرار داد چرا که غربیها در پی تهاجم فرهنگی به این کلام الهی هستند و باید با آموزشهای دقیق مانع این توطئه شد.

حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی مسئول مرکز تحقیقات قرآن کریم و مدیر گروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه با ارائه تعریفی از سواد قرآنی اظهار داشت: سواد قرآنی تنها محدود به روخوانی قرآن نمی شود، بلکه مراحل بهره برداری از قرآن است که 14 مرحله را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه آنچه امروز چشمگیرتر است کم سوادی قرآنی است، نه بی سوادی قرآنی، تصریح کرد: بیشتر مردم با روخوانی قرآن آشنا هستند، اما مراحل بالاتر قرآن را نمی دانند، این کم سوادی قرآنی است که عوامل متعدد فرهنگی، آموزشی، کم کاری در جنبه های پژوهشی و کاربردی نیز به این مسئله دامن می زند.

مسئول مرکز تحقیقات قرآن کریم با بیان اینکه در زمینه های پژوهشی کاری جدی صورت نگرفته و یا در زمینه کاربردی راهکاری مناسبی ارائه نشده است، یادآور شد: لازم است آموزش و پرورش اقدامات و فعالیتهای مناسبی در این حوزه داشته باشد، به همین دلیل ضروری است این نهاد مسئول و تأثیرگذار قوی‌تر عمل کرده و در شیوه های آموزشی خود تجدید نظر کند.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه فعالیت آموزش و پرورش را در زمینه خط قرآنی، شیوه آموزشی و ایجاد انگیزه در مخاطب و دانش آموزان دارای اهمیت خواند و گفت: این امر نیازمند فضای خاص و جدی روانشناختی است و برای پرداخت مناسب به آن می بایست کارگاههای آموزشی برای مدیران و معلمان برگزار شود.

نظام آموزشی حوزه قرآن ضعیف است

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق با اشاره به اینکه مشکل بی سوادی قرآنی از ضعف آموزشی ناشی می شود، اظهار داشت: دانش آموزان از کلاسهای ابتدایی قرآن را یاد می گیرند، اما به کلاسهای بالاتر که می رسند نمی توانند قرآن را بخوانند . در مدارس، دبیرستانها، پیش دانشگاهی و حتی در میان دانشجویان علوم قرآنی نیز این ضعف دیده می شود که نمی توانند قرآن را به درستی بخوانند.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای منطقه ما به عنوان تنها کشوری هستیم که نه تنها در یادگیری زبان عربی و روخوانی قرآن، بلکه در زمینه زبان انگلیسی هم با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: با وجود آموزش زبان انگلیسی از سال اول راهنمایی اما باز هم فارغ التحصیلات مقطع متوسطه از ضعف بسیاری در زمینه زبان انگلیسی و عربی برخوردار هستند.

حجت الاسلام ایازی با تأکید بر اینکه مشکل بی سوادی قرآنی به نظام آموزشی برمی گردد و تا ضعف نظام آموزشی حل نشود، پیشرفت و رشدی هم در این زمینه به وجود نمی آید، یادآور شد: اولین مسئله مهم در این خصوص ایجاد جاذبه، علاقه و تشویق کردن افراد است. به طوری که روخوانی قرآن برای کسب نمره و یا بر اساس علایق شخصی فرق می کند .باید انگیزه ایجاد شود و علاقه و جاذبه های آموزشی را افزایش داد.

این محقق با تأکید بر اینکه برای جذب کردن دو روش وجود دارد یک روش مستقیم و دیگری روش غیرمستقیم، تصریح کرد: در روش مستقیم باید اهمیت قرآن، تأثیر آن در زندگی و موضوعات مختلف قرآن شوند و در روش دیگر مسابقات، برنامه های تشویقی، اعطای جوایز، نمودهای عینی در حد گسترده ای افزایش یابد.

رسم‌الخط عربی قرآن روخوانی را مشکل می‌کند

نویسنده و مفسر قرآن کریم با بیان اینکه باید از رسم الخطی استفاده کرد که ایرانیها بهتر بتوانند قرآن را بخوانند، گفت: چند سالی است که فعالیتهایی جهت بازگشت به رسم الخط قدیمی قرآن آغاز شده که در آموزش و پرورش و دارالقرآن استفاده می شود.

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا نویسنده و مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه قرآن آموزی یکی از وظایف آموزش و پرورش است و باید دانش آموزان را در مقاطع مختلف با روخوانی قرآن آشنا کند، اظهار داشت: اما این یک بخش است و بخش دیگر به رسم الخط قرآن باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه از حدود 30 سال پیش یعنی از اوایل انقلاب اسلامی، رسم الخط عثمانی رواج یافت که قرآن به خط عثمان طه مکتوب شد، افزود: این رسم الخط با رسم الخط ایرانیها بسیار تفاوت دارد و خواندن آن حتی برای عربها نیز مشکل است. در ایران به خاطر وحدت مسلمانان استفاده از این رسم الخط رواج یافت.

وی با بیان اینکه روش تدریس آسان با توجه به نیازهای جوانان مهم است که باید مطابق با مسائل تربیتی ابداع شوند، گفت: در این راستا جوانان تشویقهای مادی، زیارت، جایزه، سکه می شوند که خیلی هم کارساز نیست چرا که تشویقهای معنوی و فرهنگ‌سازی در این مورد بسیار اهمیت دارد که رسانه های گروهی اعم از رادیو، تلویزیون، روزنامه ها باید به این امر بپردازند.