ایجاد صنایع طبقاتی در گیلان ضروری است

اکبر تطهیری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: ایجاد صنایع طبقاتی با توجه به مسائل و محدودیتهای زیست محیطی و تهیه زمین برای توسعه صنعتی استان یک نیاز مبرم است.

وی همچنین بر لزوم توسعه صنعتی استان در کنار رعایت الزامات زیست محیطی و اختصاص زمین مناسب برای این امر از سوی مسئولان استان تاکید کرد.

وی عنوان کرد: بر اساس طرح آمایش سرزمین ایران در 40 سال قبل، گیلان به لحاظ برخورداری از کشاورزی مطلوب، برای ایجاد صنایع تبدیلی و تولیدات نساجی مناسب شناخته شده است.

دبیر انجمن صنایع استان گیلان اظهار داشت: گیلان قبل از انقلاب در کشاورزی رتبه دوم و در صنعت رتبه پنجم را داشت و 25 درصد سرمایه گذاری صنعت توسط افراد غیربومی انجام شده و 70 درصد نیز توسط بخش خصوصی بوده است.

تطهیری خاطرنشان کرد: در گذشته استانهای شمال کشور به عنوان قطب کشاورزی معرفی شدند و از داشتن صنعت محروم شدند.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد صنایع بسته بندی در کنار کشاورزی در استان گیلان تاکید کرد و افزود: ایجاد صنایع بسته بندی و تبدیلی با توجه به موقعیت جغرافیایی و کشاورزی باید در اولویت نخست استان باشد.