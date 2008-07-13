جایگاه میران باید در جودو ایران حفظ شود / وظیفه سنگینی در المپیک دارم

آرش میراسماعیلی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر اظهارداشت: سید محمود میران برادر بزرگتر من است و در طول سالها حضور در کنار او نکات فراوانی آموختم، خدمات میران در جودو ایران بر هیچکس پوشیده نیست و باید شان و منزلت وی حفظ شود.

وی ادامه داد: میران شناسنامه جودو ایران است و تمام دنیا جودو ایران را با نام وی می شناسند. هیچکس نمی تواند نقش او را در پیشرفت جودو ایران انکار کند. به همین دلیل برای من افتخار بزرگی است که جا پای جودوکار بزرگی چون او که از نوادر دنیا محسوب می شود بگذارم.

سرگروه جدید تیم ملی با بیان اینکه وظیفه سنیگنی را قبول کرده ادامه داد: فدراسیون و کادرفنی تیم ملی به بنده لطف داشته اند. این کار وظیفه مرا سنگین نموده به خصوص آنکه در آستانه المپیک هستیم و باید تلاش خود را دو چندان کنم تا به انتظارات بالا و به جای مردم در پکن با کسب مدال پاسخ دهم.

میراسماعیلی در مورد اردوی تمرینی آلمان گفت: حضور بسیاری از تیم های خوب و قدرتمند جودو دنیا در این اردو باعث شد تا یک دوره تمرینی پرفشار و سنگین را پشت سر بگذاریم. چند حریف جدی من از جمله نمایندگان مجارستان ، هلند ، روسیه و مصر در آلمان حضور داشتند که با برخی از آنها تمرین کردم.

وی در پایان از پیش بینی خود برای کسب مدال در المپیک گفت: به هرحال من چهار سال برای حضور دوباره در المپیک تلاش کردم و هرچه در توان دارم برای استفاده از این موقعیت بکار خواهم گرفت. پیش بینی سخت است ولی من هم همانند تک تک نفرات تیم تنها با هدف کسب مدال به روی تاتامی خواهم رفت.