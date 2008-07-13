آیه روز :

قل أعوذ برب الناس . ملک الناس . اله الناس . من شر الوسواس الخناس . الذی یوسوس فی صدور الناس . من الجنة و الناس .

بگو : پناه می برم به پروردگار مردم . به پادشاه مردم . به معبود مردم . از زیان وسوسه گر کمین گرفته و پنهان ، آنکه همواره در سینه هاى مردم وسوسه می کند . از جنیان و آدمیان .

سوره ناس

ذکر روز یکشنبه :

حدیث امروز:

امام کاظم (ع) :

والله ما اعطى مومن قَط خیر الدنیا والاخرة، الا بحسن ظنه بالله‏ عزوجل و رجائه له و حسن خلقه والکف عن اغتیاب المؤمنین .

به خدا قسم خیر دنیا و آخرت را به مؤمنى ندهند مگر به سبب حسن ظن و امیدوارى او به خدا و خوش اخلاقى اش و خوددارى از غیبت مؤمنان.

بحارالأنوار، ج 6، ص 28، ح29