عامل کدری آب بوشهر به زودی رفع می شود

حمیدرضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با تاکید بر اینکه آب مصرفی شهروندان کاملا بهداشتی است، اظهار داشت: هر دو ساعت یکبار آب مصرفی شهروندان مورد آزمایش و کلر سنجی قرار می گیرد.
وی با اشاره به طول خط انتقال آب از سد کوثر به استان بوشهر یادآور شد: آب این خط از طریق یک خط لوله به قطر 1400 میلی متر به طول 250 کیلومتر به استان بوشهر منتقل می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عنوان کرد: با افزایش 40 هزار متر مکعبی آب از خط کوثر 80 درصد از مشکلات ناشی از نوبت بندی آب کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون همه شهرهای استان بوشهر از خط آبرسانی کوثر بهره مند هستند.
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