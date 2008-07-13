عامل کدری آب بوشهر به زودی رفع می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفای استان بوشهر با اشاره به اینکه میزان آب ورودی از خط کوثر به استان از 80 هزار به 120 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش یافته است، گفت: با افزایش میزان آب ورودی از خط کوثر، املاح موجود در آب بیشتر و موجب کدر شدن آب شده است.