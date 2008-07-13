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۲۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷

عامل کدری آب بوشهر به زودی رفع می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفای استان بوشهر با اشاره به اینکه میزان آب ورودی از خط کوثر به استان از 80 هزار به 120 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش یافته است، گفت: با افزایش میزان آب ورودی از خط کوثر، املاح موجود در آب بیشتر و موجب کدر شدن آب شده است.

حمیدرضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با تاکید بر اینکه آب مصرفی شهروندان کاملا بهداشتی است، اظهار داشت: هر دو ساعت یکبار آب مصرفی شهروندان مورد آزمایش و کلر سنجی قرار می گیرد.

وی با اشاره به طول خط انتقال آب از سد کوثر به استان بوشهر یادآور شد: آب این خط از طریق یک خط لوله به قطر 1400 میلی متر به طول 250 کیلومتر به استان بوشهر منتقل می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عنوان کرد: با افزایش 40 هزار متر مکعبی آب از خط کوثر 80 درصد از مشکلات ناشی از نوبت بندی آب کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون همه شهرهای استان بوشهر از خط آبرسانی کوثر بهره مند هستند.

کد مطلب 715382

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