دکتر حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم در جنبه های مختلف که مورد نیاز دانشجوی خارجی خواهد بود مانند مسائل معیشتی از اول مهرماه تسهیلاتی را برای این دسته از دانشجویان درنظر می گیرد و به عنوان مثال کمک هزینه ای آنها را 20 درصد افزایش می دهد.

وی با اشاره به برخی تسهیلات و برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در کشور گفت: در حال حاضر برنامه های حمایتی و امور مربوط به دانشجویان خارجی توسط وزارتخانه های علوم و بهداشت و نهاد نمایندگی ولی فقیه در یک اداره انجام می شود که در سال تحصیلی آینده این ساختار ارتقاء می یابد و به اداره کل تبدیل خواهد شد.

قائم مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم گفت: در دانشگاهها نیز ستادی با مسئولیت یک عضو هیئت علمی به امور مربوط به اداره دانشجویان خارجی رسیدگی خواهد کرد.

وی در خصوص افزایش تسهیلات رفاهی برای دانشجویان خارجی اظهار داشت: با توجه به نیاز کشور به تبادل فرهنگی با سایر کشورهای دنیا و قدمت ایران در سفر دانشمندان به این کشور، رسیدگی به دانشجویان خارجی و پذیرش آنها باید جایگاه مطلوبی را پیدا کند از این رو پرداختن به مسائل معیشتی این دانشجویان از اهمیت بالایی برخوردار است.

مسلمی نائینی به مهر گفت: دانشجویان خارجی برای تحصیل با مشکلات زیادی مواجه هستند و به دلیل عزمیتهای طولانی تر آنها در کشور باید تسهیلات رفاهی که برای این دانشجویان در نظر گرفته می شود متفاوت از سایر دانشجویان باشد به همین دلیل ایجاد خوابگاههای بین المللی ویژه دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران در دستور کار وزارت علوم قرار دارد.

وی اضافه کرد: مسائل و برنامه های فرهنگی نیز از ابتدای ورود دانشجویان خارجی به دانشگاههای کشور توسط نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و جهاددانشگاهی با همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت تدارک دیده می شود.

مدیر کل امور دانشجویان داخل کشور برگزاری جشنها، برنامه های ایرانشناسی، ایجاد گروهها و تشکلها را با نظارت و راهبری نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و جهاد دانشگاهی برخی برنامه های فرهنگی برای دانشجویان خارجی در سال آینده تحصیلی عنوان کرد.