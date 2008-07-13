به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند مقامهای آمریکایی در چند روز اخیر با اشاره به آزمایش موشکی ایران بر این نکته تاکید کرده اند که "این آزمایش لزوم استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی را به اثبات می رساند"، اما حقیقت آن است که این سپر موشکی برای موشکهای روسی طراحی شده است.

کارشناسان پنتاگون گفتند : سپر موشکی آمریکا برای رهگیری موشکهایی با برد بیش از سه هزار کیلومتر یعنی موشکهای قاره پیما طراحی شده و این در حالی است که بر اساس گفته های مقامهای ایران، دور برد ترین موشک این کشور که هفته گذشته آزمایش شد بردی برابر دو هزار کیلومتر دارد.

علاوه بر این مسئله کارشناسان نظامی مدعی هستند که رزمایش جدید ایران که موشکهای شهاب 3 در آن آزمایش شد؛ نشان داد که این کشور در زمینه توان موشکی، پیشرفت چندان زیادی نداشته است.

بر همین اساس،هر چند "ژئوف مورل" سخنگوی پنتاگون روز گذشته ادعا کرده بود که ایران در آزمایش موشکی جدید خود توانمندی جدیدی را نشان نداده، اما با این وجود سایر مقامهای آمریکایی ادعا کرده اند این آزمایش یادآور این مسئله بود که هنوز ایران به عنوان یک تهدید مطرح است.

کارشناسان مسائل نظامی آمریکا معتقدند این کشور در حالی سعی دارد در سال میلادی جاری موافقت نهایی جمهوری چک و لهستان را برای استقرار سپر موشکی خود در خاک آنها جلب کند که بر اساس بررسیهای پنتاگون، ایران در سال 2015 میلادی به دانش ساخت موشکهای قاره پیما دست می یابد و این در حالی است که سپرموشکی برای رهگیری موشکهای قاره پیما طراحی شده یعنی تا سال 2015 این سپر موشکی عملا به کار نخواهد آمد؛ پس در نتیجه گفته های مقامهای کرملین که می گویند سپرموشکی آمریکا برای مقابله با روسیه است و نه ایران و کره شمالی درست به نظر می رسد.