شب تلخ مواد فروشان و اراذل و اوباش پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مرحله ای دیگر از طرح امنیت اجتماعی با دستور سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ و مرتضوی دادستان تهران آغاز شد.

ماموران نیروی انتظامی شب گذشته با توجه به دریافت گزارشات مردمی و اقدامات اطلاعاتی هدفهای مورد نظر را شناسایی و اقدام به دستگیری اشرار نیز کرد.

سعید مرتضوی دادستان تهران در این باره گفت : هدف از اجرای این عملیات افزایش احساس امنیت عمومی در پایتخت و ادامه اجرای طرح امنیت اجتماعی است.

وی ادامه داد : این طرح مستمر بوده و با شدت بیشتری در سال جاری ادامه خواهد داشت.

سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز گفت : اکیپهای مختلف از پلیس پیشگیری، یگان امداد و پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت عمومی این عملیات را انجام دادند.

وی ادامه داد : این عملیات از ساعت 30/23 دقیقه آغاز و تا رسیدن به اهداف کامل پلیس ادامه خواهد داشت.

بر اساس مشاهدات خبرنگار ما پلیس خانه ای را در منطقه میرداماد تهران که محل خرید و فروش سلاح بود شناسایی و مقایری سلاح و مهمات جنگی نیز کشف کرد. همچنین تعداد 4 نفر که دو نفر زن و دو مرد بودند توسط پلیس دستگیر شدند.

در ادامه طرح، نیروی انتظامی خانه ای که محل تولید مواد مخدر صنعتی و محل توزیع آن بود را شناسایی کردند. پلیس پس از ورود به محل مورد نظر مقادیر قابل توجه از پیش سازه های مواد مخدر را کشف کردند. همچنین مقدار 120 میلیون تومان پول نقد و ابزار شرب خم به همراه وسایل قمار نیز کشف شد. ماموران نیروی انتظامی تعداد 7 نفر متهم را نیز در این محل دستگیر کردند.

همچنین در ادامه مامورین پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی تعداد 4 نفر از اراذل واوباش منطقه شرق تهران را شناسایی ودستگیر کردند. اشرار دستگیر شده هنگام مواجهه با پلیس اقدام به مقابله و پرتاب نارنجک دستی کردند که با هوشیاری پلیس این افراد دستگیر شدند. بین دستگیر شدگان یکی از اراذل واوباش به نام منطقه که سال گذشته توسط پلیس دستگیر شده بود نیز شناسایی و دستگیر شد.