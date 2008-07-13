1600 خانوار عشایر کوچنده ترکمن در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح سرشماری عشایر کوچنده سراسر کشور به مدت 20 روز 21 تیرماه سالجاری پایان یافت.

رضا حاج علیپور روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود : در این خانوارهای عشایری حدود 10 هزارنفرزن و مرد ترکمن بسر می برند.

وی اظهار داشت : در این سرشماری، اطلاعاتی در زمینه تعداد افراد خانوار به تفکیک جنس، میزان سواد، تحصیلات، نحوه کوچ خانوار و دام، مدت اقامت عشایر و وضعیت بهره برداری از مراتع کسب شد.

وی برنامه ریزی بهتر برای ساماندهی و رفع نیازمندیهای عشایر را از جمله اهداف این سرشماری عنوان کرد.

به گفته حاج علیپور، 53 نفراز عوامل اجرایی و پشتیبانی، طرح سرشماری عشایر کوچنده را در این استان اجرا کردند.

مدیرکل امورعشایری گلستان ادامه داد : عشایر این استان 25 درصد گوشت قرمز مورد نیاز استان را تامین می کنند.

وی یادآور شد : علاوه بر عشایر ترکمن که مناطق کوچ آنها درمناطق داخل استان است، سالانه یکهزار و 723 خانوار عشایر استانهای خراسان رضوی و شمالی نیز به استان گلستان کوچ می کنند.

