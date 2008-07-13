به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم دو و میدانی جانبازان و معلولین با اعلام این خبر افزود: جواد حردانی، محمدرضا میرزایی، مهدی مرادی، مهدی اصغری، مهرداد کرم زاده، فرزاد سپهوند، عبدالرضا جوکار، محسن کائدی، جلیل باقری، سیامک صالح فرج زاده، جلال خاکزاویه، علی الهی، علی‌محمد یاری و فاطمه منتظری ورزشکاران منتخب کشورمان حاضر در رقابت های پارالمپیک هستند.

بهمن رضایی درباره چگونگی گزینش ملی پوشان اظهار کرد: با حضور تیم ملی دو و میدانی در مسابقات آفریقا- عرب که در کشور تونس برگزار شد، از اعضای تیم ارزیابی بسیار خوبی به عمل آمد و نفرات برگزیده جهت شرکت در مسابقات پارالمپیک 2008 پکن مشخص شدند.

وی با اشاره به اینکه چهارمین اردوی آمادگی این تیم با حضور 14 دو و میدانی کار منتخب در مجموعه ورزشی آفتاب در جریان است، خاطر نشان کرد: اعضای تیم تاکنون آمادگی بسیار خوبی را کسب کرده اند و این تیم در مجموع تا زمان اعزام به مسابقات پارالمپیک دو اردوی دیگر برگزار خواهد کرد.

رضایی تصریح کرد تیم دو و میدانی در مواد پرتاب وزنه، نیزه، دیسک و همچنین دوی 5 هزار و 10 هزار متر در مسابقات پارالمپیک 2008 پکن با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت.