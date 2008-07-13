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۲۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷

9 تعاونی ویژه زنان روستایی در استان مرکزی فعال است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر ترویج و نظام بهره‌برداری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 9 شرکت تعاونی کشاورزی ویژه زنان روستایی با 830 عضو در استان مرکزی فعال است.

علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تعاونی‌ها به منظور افزایش مشارکت و توانمندسازی زنان روستایی استان تشکیل شده و فعالیت دارند.

یوسفی با اشاره به اینکه این تعاونی‌ها در زمینه های صنایع تبدیلی، خیاطی، بسته بندی مواد غذایی، خشک کردن سبزیجات، تهیه مواد لبنی و تعاونی چند منظوره آبگیری میوه های مختلف فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: درسال گذشته توسط مدیریت ترویج و نظام بهره‌برداری سازمان جهاد کشاورزی استان دو تعاونی کشاورزی ویژه زنان روستایی به بهره‌برداری رسید.

این مقام مسئول در استان مرکزی بهبود و ارتقای وضعیت زنان روستایی و عشایری را گام موثری جهت رسیدن به توسعه پایدار دانست و اضافه کرد: سازماندهی فعالیت‌های تولیدی زنان روستایی، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای روستایی، بهبود کیفیت و افزایش کمی تولیدات روستایی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت زنان روستایی است.

 

کد مطلب 715449

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