لیگ های ووشو قرعه کشی شد / 13 تیم در دو بخش مبارزه می کنند

به گـزارش خبرنگار مهر، دراین مراسم که عصر شنبه در سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیونها و با حضور سرپرستان و نماینده های تیم ها برگزار شد، 5 تیم حاضر در اولین دوره لیگ برتر ووشو بانوان و 8 تیم شرکت کننده در دومین دوره لیگ برتر ووشو آقایان حریفان خود را شناختند .

گروه بندی و برنامه زمان بندی این رقابتها به این شرح است :

لیگ برتر بانوان :

این رقابتها با حضور 5 تیم گاز مازندران، نفت تهران، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه از تاریخ 25 مرداد ماه در سالن هیات تکواندو استان تهران ( شهرک آزادی ) به صورت دوره ای و در یک گروه برگزار خواهد شد .

هفته اول :

گاز مازندران – نفت تهران

خوزستان – کرمانشاه

خراسان رضوی ( استراحت )

هفته دوم :

خوزستان – خراسان رضوی

کرمانشاه – نفت تهران

گاز مازندران ( استراحت )

هفته سوم :

کرمانشاه – گاز مازندران

نفت تهران – خراسان رضوی

خوزستان ( استراحت )

هفته چهارم :

نفت تهران – خوزستان

خراسان رضوی – گاز مازندران

کرمانشاه ( استراحت )

هفته پنجم :

خراسان رضوی – کرمانشاه

گازمازندران – خوزستان

نفت تهران ( استراحت )

لیگ برتر آقایان

دومین دوره رقابتهای لیگ برتر ووشو آقایان با حضور 8 تیم نفت تهران، خراسان رضوی، کارکنان علوم پزشکی کرمان، بال گستر مازندران، عمران گستر نور ، گاز آذربایجان شرقی، زنجان وخوزستان در 2 گروه 4 تیمی به صورت رفت و برگشت از تاریخ 18 مرداد در سالن شهید قیانوری ( بزرگراه تندگویان ) آغاز خواهد شد .

گروه 1 : نفت تهران ، خراسان رضوی ، کارکنان علوم پزشکی کرمان، بال گستر مازندران

هفته اول: نفت تهران – خراسان رضوی ، کارکنان علوم پزشکی کرمان – بال گستر مازندران

هفته دوم: بال گستر مازندران – نفت تهران ، کارکنان علوم پزشکی کرمان – خراسان رضوی

هفته سوم: کارکنان علوم پزشکی کرمان – نفت تهران ، خراسان رضوی – بال گستر مازندران

گروه 2 : عمران گستر نور، گاز آذربایجان شرقی، زنجان، خوزستان

هفته اول : عمران گستر نور – خوزستان، گاز آذربایجان شرقی – زنجان

هفته دوم : عمران گستر نور – زنجان، خوزستان – آذربایجان شرقی

هفته سوم : خوزستان – زنجان ، آذربایجان شرقی – عمران گستر نور