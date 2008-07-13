لیگ های ووشو قرعه کشی شد / 13 تیم در دو بخش مبارزه می کنند

به گـزارش خبرنگار مهر، دراین مراسم که عصر شنبه در سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیونها و با حضور سرپرستان و نماینده های تیم ها برگزار شد، 5 تیم حاضر در اولین دوره لیگ برتر ووشو بانوان و 8 تیم شرکت کننده در دومین دوره لیگ برتر ووشو آقایان حریفان خود را شناختند .
گروه بندی و برنامه زمان بندی این رقابتها به این شرح است :
لیگ برتر بانوان :
این رقابتها با حضور 5 تیم گاز مازندران، نفت تهران، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه از تاریخ 25 مرداد ماه در سالن هیات تکواندو استان تهران ( شهرک آزادی ) به صورت دوره ای و در یک گروه برگزار خواهد شد .
هفته اول :
گاز مازندران – نفت تهران
خوزستان – کرمانشاه
خراسان رضوی ( استراحت )
هفته دوم :
خوزستان – خراسان رضوی
کرمانشاه – نفت تهران
گاز مازندران ( استراحت )
هفته سوم :
کرمانشاه – گاز مازندران
نفت تهران – خراسان رضوی
خوزستان ( استراحت )
هفته چهارم :
نفت تهران – خوزستان
خراسان رضوی – گاز مازندران
کرمانشاه ( استراحت )
هفته پنجم :
خراسان رضوی – کرمانشاه
گازمازندران – خوزستان
نفت تهران ( استراحت )
لیگ برتر آقایان
دومین دوره رقابتهای لیگ برتر ووشو آقایان با حضور 8 تیم نفت تهران، خراسان رضوی، کارکنان علوم پزشکی کرمان، بال گستر مازندران، عمران گستر نور ، گاز آذربایجان شرقی، زنجان وخوزستان در 2 گروه 4 تیمی به صورت رفت و برگشت از تاریخ 18 مرداد در سالن شهید قیانوری ( بزرگراه تندگویان ) آغاز خواهد شد .
گروه 1 : نفت تهران ، خراسان رضوی ، کارکنان علوم پزشکی کرمان، بال گستر مازندران
هفته اول: نفت تهران – خراسان رضوی ، کارکنان علوم پزشکی کرمان – بال گستر مازندران
هفته دوم: بال گستر مازندران – نفت تهران ، کارکنان علوم پزشکی کرمان – خراسان رضوی
هفته سوم: کارکنان علوم پزشکی کرمان – نفت تهران ، خراسان رضوی – بال گستر مازندران
گروه 2 : عمران گستر نور، گاز آذربایجان شرقی، زنجان، خوزستان
هفته اول : عمران گستر نور – خوزستان، گاز آذربایجان شرقی – زنجان
هفته دوم : عمران گستر نور – زنجان، خوزستان – آذربایجان شرقی
هفته سوم : خوزستان – زنجان ، آذربایجان شرقی – عمران گستر نور
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