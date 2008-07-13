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۲۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

لیگ های ووشو قرعه کشی شد / 13 تیم در دو بخش مبارزه می کنند

لیگ های ووشو قرعه کشی شد / 13 تیم در دو بخش مبارزه می کنند

با برگزاری مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ ووشو باشگاههای کشور تیم های شرکت کننده در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

به گـزارش خبرنگار مهر، دراین مراسم که عصر شنبه  در سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیونها و با حضور سرپرستان و نماینده های تیم ها برگزار شد، 5 تیم حاضر در اولین دوره لیگ برتر ووشو بانوان و 8 تیم شرکت کننده در دومین دوره لیگ برتر ووشو آقایان حریفان خود را شناختند .

گروه بندی و برنامه زمان بندی این رقابتها به  این شرح  است :
لیگ برتر بانوان :
 این رقابتها با حضور 5 تیم گاز مازندران، نفت تهران، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه از تاریخ 25 مرداد ماه در سالن هیات تکواندو استان تهران ( شهرک آزادی ) به صورت دوره ای و در یک گروه برگزار خواهد شد .
 هفته اول :
 گاز مازندران – نفت تهران
 خوزستان – کرمانشاه
 خراسان رضوی ( استراحت )
 هفته دوم :
 خوزستان – خراسان رضوی
 کرمانشاه – نفت تهران
 گاز مازندران ( استراحت )
هفته سوم :
 کرمانشاه – گاز مازندران
نفت تهران – خراسان رضوی
 خوزستان ( استراحت )
 هفته چهارم :
نفت تهران – خوزستان
 خراسان رضوی – گاز مازندران
 کرمانشاه ( استراحت )
 هفته پنجم :
خراسان رضوی – کرمانشاه
 گازمازندران – خوزستان
نفت تهران ( استراحت )

 لیگ برتر آقایان
 دومین دوره رقابتهای لیگ برتر ووشو آقایان با حضور 8 تیم نفت تهران، خراسان رضوی، کارکنان علوم پزشکی کرمان، بال گستر مازندران، عمران گستر نور ، گاز آذربایجان شرقی، زنجان وخوزستان در 2 گروه 4 تیمی به صورت رفت و برگشت از تاریخ 18 مرداد در سالن شهید قیانوری ( بزرگراه تندگویان ) آغاز خواهد شد .

گروه 1 : نفت تهران ، خراسان رضوی ، کارکنان علوم پزشکی کرمان، بال گستر مازندران
هفته اول: نفت تهران – خراسان رضوی ، کارکنان علوم پزشکی کرمان – بال گستر مازندران
هفته دوم: بال گستر مازندران – نفت تهران ، کارکنان علوم پزشکی کرمان – خراسان رضوی
هفته سوم: کارکنان علوم پزشکی کرمان – نفت تهران ، خراسان رضوی – بال گستر مازندران

گروه 2 : عمران گستر نور، گاز آذربایجان شرقی، زنجان، خوزستان
هفته اول : عمران گستر نور – خوزستان، گاز آذربایجان شرقی – زنجان
هفته دوم : عمران گستر نور – زنجان، خوزستان – آذربایجان شرقی
هفته سوم : خوزستان – زنجان ، آذربایجان شرقی – عمران گستر نور 

کد مطلب 715452

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