به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی عفت صوفی به سفارش مراکز استان‌ها ساخته شده و مینا نوروزی‌فر، حسین توشه، فریده دریامج، مهرانه به‌نهاد، نسرین بابایی، حسین رفعتی، رضا حقیقی، علی غاروردیانی، صفورا زکالاب و ... بازیگران آن هستند.

سایر عوامل مجموعه "آئینه در غبار" عبارتند از مهرزاد محزون نورپرداز، مسعود پژهان تصویربردار، پیمان حقانی دستیار کارگردان، مختار گلعلی‌زاده مدیر تولید، هامون سیدی و لیلا گلزار طراحان گریم، آرش شفیعی صداگذار، آرش پوراحمدی طراح صحنه و هانیه دوستی طراح لباس.

مجموعه "آئینه در غبار" در رشت، کوچصفهان، سیاهکل، لاهیجان و دیلمان تصویربرداری و نسخه سینمایی آن با عنوان "بغض باران" راهی شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها صدا و سیما شده بود.