به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این انجمن غیردولتی کلیه علاقمندان به زبان فارسی با هر ملیتی می توانند عضو شوند.

طبق اساسنامه، از جمله وظایف انجمن زبان فارسی و ایران شناسی حمایت از آموزش مهارت های چهارگانه زبان فارسی (خواندن، نوشتن، مکالمه و گوش دادن)، حمایت از برگزاری دوره های آموزشی فن ترجمه از فارسی به سایر زبان ها و بالعکس، حمایت از برپایی نمایشگاه ها، جشنواره ها، کارگاه های آموزشی و همایش های ایران شناسی و نیز ایجاد ارتباط سازنده و مستمر با مراکز علمی، آموزشی، هنری و فرهنگی در امارات برای توسعه و تقویت فعالیت های مشترک است.

