تدوین آئین نامه جدید برخورد با بورسیه هایی که با تاخیر بازمی گردند

دکتر علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: در گذشته رویه واحدی برای برخورد با دانشجویان بورسیه ای که به کشور باز نمی گشتند و یا بازگشت آنها با تأخیر بوده است، وجود نداشت و به عنوان مثال با دانشجویی که باید 12 سال قبل به کشور باز می گشته برخوردی نمی شد اما با دانشجویی که بازگشت وی با 5 سال تأخیر بود سریع اقدام می شد.

وی اظهار داشت: از این رو با توجه به اینکه مدت حضور دانشجوی اعزام شده در دانشگاههای خارج در اداره کل بورس معین شده است، اداره کل بورس وزارت علوم به همراه اداره کل حقوقی این وزارتخانه، تلاش مضاعفی را در راستای ایجاد رویه واحد جهت انجام اقدامات قانونی برای تمامی دانشجویان بورسیه ای که با تأخیر به کشور باز می گردند، انجام داده است.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج کشور وزارت علوم افزود: همچنین وزارت علوم برنامه ای را در دست تهیه دارد که به وسیله آن در صورت تأخیر دانشجویان بورسیه به جای اجرای تعهدات از خدمات این دانشجویان استفاده شود. یعنی با تدوین آئین نامه جدید به جای اینکه وثیقه به اجرا گذاشته شود در صورت تأخیر، مدت تعهدات خدمت این دانشجویان در کشور افزایش یابد و محل خدمت آنها نیز در شهرستانهایی که دوره دکتری دارند باشد البته این موضوع باید با شرایط بورس همخوانی داشته باشد.

متکان یادآور شد: عدم بازگشت به کشور دانشجویان بورسیه در 4 تا 5 سال اخیر سیر نزولی داشته و این مقررات برای دانشجویان بورسیه سالهای قبل است.

وی افزود: همچنین این موارد درمورد دانشجویان بورسیه ای است که بازگشت آنها با تأخیر است و آن دسته از دانشجویان که برنگردند مستنکف محسوب می شوند و مطابق قانون با آنها برخورد می شود.