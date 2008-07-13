آمریکا نظامیان بیشتری از عراق خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، بر اساس گفته های مقامهای حاضر در دولت و وزارت دفاع آمریکا، یکی از عواملی که سبب گرفتن این تصمیم شده، افزایش ناآرامیها در افغانستان و به همان میزان افزایش میزان کشته های نظامیان آمریکایی در افغانستان در ماه های گذشته است؛ به طوری که در ماه گذشته میزان کشته های نظامیان آمریکایی در افغانستان بیش از عراق بود.

به نوشته این روزنامه، هر چند این تصمیم هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده، اما قرار است یک و یا سه تیپ از 15 تیپ از نظامیان آمریکایی حاضر در عراق از این کشور خارج شده و به احتمال زیاد عازم افغانستان شوند. این اقدام تا پایان دوره حضور بوش در پست ریاست جمهوری آمریکا یعنی 20 ژانویه سال بعد میلادی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، هر چند در حال حاضر 130 هزار نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند، اما با این وجود میان مقامهای پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) درباره خارج کردن نیروهای بیشتر از عراق و اعزام آنها به افغانستان اختلاف نظر زیادی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبر در حالی منتشر می شود که مقامهای عراقی خواهان جدول زمانبندی شده برای خروج نظامیان آمریکایی از کشورشان هستند و از سوی دیگر نیز اعلام شده که نظامیان خارج شده از عراق قرار است به افغانستان اعزام شوند و این در حالی است که مردم افغانستان به دلیل عملکرد نظامیان آمریکایی در کشورشان و کشتار شهروندان افغانی توسط نظامیان آمریکایی، تمایل چندانی به تحقق این مسئله ندارند.