به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی در همایش قرض الحسنه راهبرد اقتصاد سالم با بیان اینکه تاکید اقتصاد اسلامی در سرمایه گذاریهای مولد است و سرمایه گذاری غیر مولد در این اقتصاد مردود شناخته شده است، گفت: از نظر اسلام هیچ سرمایه ای نباید راکد بماند و این سرمایه ها برای پویایی کشورهای اسلامی و رفع نیازهای مردم استفاده شود.

وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه سرمایه و پول با کار و تلاش دارای ارزش است، تصریح کرد: وام دهنده اگر بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت و بدون پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری فقط به فکر تضمین مال خود و بهره ضمانت باشد ، در مسیری حرکت می کند که پس از مدتی باعث شکاف و فاصله طبقاتی خواهد شد.

وی گفت: عدالت با تولید ثروت و توزیع صحیح آن باید در جامعه اسلامی همراه باشد که این مهم در توسعه اقتصاد اسلامی بهترین راه است.

به گفته جهرمی، تاکید اسلام این است که افراد به فکر مادیات نباشند و اگر دارای سرمایه ای هستند به سود بیشتری فکر نکنند.

وزیر کارو امور اجتماعی خاطرنشان کرد: بیش از 95 درصد از جامعه می توانند از طریق توانمند سازی روی پای خود بایستند.

وی با بیان اینکه ثواب قرض الحسنه به مراتب بیش از صدقه است، تصریح کرد: تاکید اسلام بر پرداخت تسهیلات اشتغال و مسکن بدون بهره است.

جهرمی بانکها را واسط بین سپرده گذاران و مردم خواند و بیان داشت: در ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تجهیز منابع بانکی جمع آوری سپرده های مردم برای رفع نیازهای جامعه ، جوانان وکارآفرینان ، استراحت اعلام شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: مجموعه منابع بانکها در آخر سال 86 متشکل از 50 درصد سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه مردم بوده و مابقی سپرده هایی است که مردم با انگیزه مشارکت در طرحهای اقتصادی به بانکها داده اند.

وی از عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا انتقاد کرد و گفت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط بانکها در سال گذشته نسبت به کل پرداختی ها فقط 3 درصد بوده که به 4 میلیون و 997 هزار نفر پرداخت شده است.

جهرمی افزود: 97 درصد از مجموع تسهیلات که مربوط به 50 درصد سپرده های قرض الحسنه مردم نزد بانکها است به مسیرهای غیر از تسهیلات قرض الحسنه رفته است.

وزیر کار و امور اجتماعی هزینه یک خانواده کارمندی را در بخش مسکن حدود 60 درصد کل درآمد ماهیانه اعلام کرد و گفت: در بخش تسهیلات به تولید کنندگان اگر تضمین شود که آنها بیش از 25 درصد سود می برند باید 12 درصد سود به بانک پرداخت شود.

وی بیان داشت: کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به وام های زیر 50 میلیون تومان در سال گذشته شامل 50 درصد تسهیلات پرداختی توسط بانکها بوده است.

جهرمی سپرده صندوق مهر امام رضا (ع) در بانکها را 1200 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: در کشور اسلامی درست نیست 6 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد باشند.

وزیر کار وامور اجتماعی اهمیت دادن به مسئله قرض الحسنه در کشور را بر شمرد و تصریح کرد: تمام بانکها با حرکت به سمت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می توانند در افزایش اشتغال و کاهش تورم سهیم باشند.

وی کل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان را از طریق سیستم بانکی در سال گذشته 3 درصد اعلام کرد و افزود: این در حالی است که 50 درصد ازمنابع بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه مردم است.