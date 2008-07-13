سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: این تفاهم نامه در ۱۵ بند در بخشهای مختلفی از جمله تاسیس مرکز تکثیر نهال، تبادل اطلاعات فنی در بخشهای زراعت و حفظ نباتات، راه اندازی مراکز قرنطینه در بخشهای زراعی و دامی به منظور کنترل کیفیت محصولات، اجرای طرحهای مشترک تحقیقاتی با استفاده از اعتبارات نهادهای بین المللی مثل فائو، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، راه اندازی نواحی صنعتی کشاورزی با همکاری بخش خصوصی در دو کشور و همکاری تحقیقاتی در زمینه رفع مشکلات خشکسالی و بیابان زدایی منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه برای امضای این تفاهم نامه گروهی متشکل از شش نفر از وزارتخانه کشاورزی کشورعراق به استان خوزستان سفر کرده اند، افزود استفاده از اعتبارات بین المللی به منظور توسعه بخش کشاورزی دو کشور، توسعه بخشهای تحقیقاتی و کشاورزی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و همکاری دو کشور در زمینه حل بحرانهای ناشی از خشکسالی از مزایای انعقاد این تفاهم نامه است.