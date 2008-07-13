علیرضا پوربصیر در گفتگو با مهر با اشاره به مصرف سرانه 0.5 کیلوگرم عسل در کشور گفت: با توجه به رشد جمعیت کشوربه 75 میلیون نفردر5 سال آینده، میزان عسل مورد نیاز 37.5 هزار تن برآورد می شود، اما اگر به منظور بهبود ارزش غذایی مصرف کنندگان میزان مصرف سرانه به 0.6 کیلوگرم افزایش یابد، میزان عسل مورد نیازبه 45 هزار تن بالغ خواهد شد.

مدیرکل دفترحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: میزان تولید عسل کشوردر سال گذشته حدود 36 هزار تن بوده، که طبق آمار وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن ظرفیت اسمی صنایع تبدیلی و تکمیلی عسل در این سال حدود 51 هزار و 155 تن بوده که بیشترین ظرفیت بسته بندی ایجاد شده در کشور به ترتیب به استانهای اردبیل، تهران و مازندارن اختصاص داشته است.

وی با اشاره به وجود 90 واحد فرآوری و بسته بندی عسل در سطح کشور، تصریح کرد: ظرفیت اسمی این واحدها بالغ بر51 هزار و 155 تن است که 8 واحد آن با ظرفیت اسمی دو هزار و 593 تن مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و 82 واحد آن نیز با ظرفیت 48 هزار و 562 تن مربوط به صنایع و معادن است.

پوربصیر با اشاره به صادرات 1500 تنی عسل در سال گذشته، اظهارداشت: صادرات عسل ایران به کشورهای مالزی، یمن، امارات متحده عربی، بحرین، عربستان، قطر، کویت، افغانستان، استرالیا، بوسنی هرزگوین و عراق بوده است.

سرانه مصرف عسل در ایران دو برابر سرانه بین المللی

وی اعلام کرد: میزان مصرف سرانه عسل در ایران 478 گرم، دردنیا 200 گرم و در کشورهای صنعتی یک کیلو و200 گرم است و با توجه به اینکه سرانه مصرف عسل در ایران دو برابر سرانه بین المللی است؛ لذا تامین این نیاز تا حدی از حجم صادرات می کاهد.

مدیرکل دفترحمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضربا توجه به جمعیت کشور در حدود هفتاد میلیون نفر و با در نظرگرفتن حدود نیم کیلوگرم عسل برای هر نفر در سبد غذایی، مقدارعسل مورد نیاز کشور حدود 35 هزار تن بر آورد می شود که در پنج سال آینده با رشد جمعیت این میزان نیز افزایش می یابد.