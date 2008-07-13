جابجایی و انتصاب 3 استاندار/ خبرجدید شهادت گروگانهای ایران مستند ‌نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور ظهر امروز درحاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت : امروز سه تن از استانداران جدید در جلسه هیئت دولت رای اعتماد گرفتند که بر این اساس دکتر حبیب الله دهمرده استاندار سابق سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار جدید کرمان، مهندس شفقت که قبلا استاندار مازندران بود به عنوان استاندار بوشهر و دکتر شعبانی فرد به عنوان استاندار استان مرکزی برگزیده شدند.

سرپرست وزارت کشور همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر کشته شدن دو تن دیگر از گروگانهای ایرانی در دست اشرار پاکستانی را تایید نکرد وگفت: ما هیچ مستنداتی مبنی بر اینکه برای گروگان هایمان مشکل جانی پیش آمده باشد نداریم و ادعاهای آنها برای ما قابل استناد نیست ضمن اینکه امیدواریم این اخبار واقعیت نداشته باشد.

هاشمی در ادامه از پیگیری این مسئله در گفتگو با مقامات کشور پاکستان خبر داد.

وی درخصوص طرح جامع نمایندگان برعملکرد وزارت کشور نیز اظهار داشت: در مرحله اول این طرح سایتی جهت ارتباط بیشتر طراحی شده که پروژه های استانی را به نمایش خواهد گذاشت و طی هفته های آتی رونمایی خواهد شد.

سرپرست وزارت کشور اعمال برخی تغییرات در لایحه انتخابات را نیز تایید کرد و گفت: ما تغییرات بسیاری را برای ارتقای کیفی این قانون در برنامه های خود داشته ایم.