به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با همکاری دانشکده علوم اداری دانشگاه کویت نشست مقدماتی نخستین نمایشگاه بین‌المللی "تکنولوژی آموزشی جهان اسلام" را از 21 تا 23 ژوئیه ( 31 تیر تا 2 مرداد) در کویت برگزار می‌کند.

در این نشست طرح برگزاری نخستین نمایشگاه "تکنولوژی آموزشی جهان اسلام" با هدف ارائه وسایلی جهت ارتباطات تکنیکی و آموزشی کشورهای اسلامی با دیگر کشورهای جهان و تعمیق ارتباط با آنها بررسی می‌شود.

اطلاع‌رسانی نسبت به افقهای فرهنگ الکترونیکی، ارائه جدیدترین برنامه‌های آموزشی، اشاعه تکنولوژی آموزشی، بازاریابی و همچنین تشویق جهت بهره‌گیری از رویکردها و ویژگیهای جهان اسلام و توسعه فرهنگ و تمدن اسلام از اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار می‌روند.