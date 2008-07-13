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۲۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۰

نشست "تکنولوژی آموزشی جهان اسلام" برگزار می‌شود

نشست مقدماتی نمایشگاه "تکنولوژی آموزشی جهان اسلام" با هدف استفاده از تکنیکهای معاصر در زمینه آموزش در جهان اسلام از 21 تا 23 ژوئیه ( 31 تیرماه تا 2 مرداد) در کویت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با همکاری دانشکده علوم اداری دانشگاه کویت نشست مقدماتی نخستین نمایشگاه بین‌المللی "تکنولوژی آموزشی جهان اسلام" را از 21 تا 23 ژوئیه ( 31 تیر تا 2 مرداد) در کویت برگزار می‌کند.

در این نشست طرح برگزاری نخستین نمایشگاه "تکنولوژی آموزشی جهان اسلام" با هدف ارائه وسایلی جهت ارتباطات تکنیکی و آموزشی کشورهای اسلامی با دیگر کشورهای جهان و تعمیق ارتباط با آنها بررسی می‌شود.

اطلاع‌رسانی نسبت به افقهای فرهنگ الکترونیکی، ارائه جدیدترین برنامه‌های آموزشی، اشاعه تکنولوژی آموزشی، بازاریابی و همچنین تشویق جهت بهره‌گیری از رویکردها و ویژگیهای جهان اسلام و توسعه فرهنگ و تمدن اسلام از اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار می‌روند.

کد مطلب 715605

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