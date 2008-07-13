اسماعیل زمانی فر در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سال گذشته این سازمان 40میلیارد و 497 میلیون ریال در استان کرمان هزینه بیکاری پرداخت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در استان کرمان 907 هزار و 200 نفر زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار دارند که 240 هزار نفر بیمه شده اصلی و 35 هزار نفر به صورت مستمری بگیر از خدمات تامین اجتماعی استفاده می کنند.

وی گفت: در استان کرمان 20شعبه تامین اجتماعی فعالیت می کنند که به زودی مجوز تشکیل هفت شعبه اقماری نیز صادر خواهد شد.

زمانی فر گفت: زمان انجام مراحل بیمه آزاد در استان کرمان از دو ماه به یک روز کاهش یافته است.

مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان کرمان عنوان کرد: دهه فجر امسال خانه مهر برای ارائه تسهیلات ویژه فرهنگی و تفریحی به بازنشستگان افتتاح خواهد شد.