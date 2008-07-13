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۲۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۵

مسابقات جهانی روئینگ/

تیم ملی روئینگ ایران فردا عازم رقابتهای جهانی اتریش می شود

تیم ملی قایقرانی ایران در رشته روئینگ بامداد فردا برای شرکت در مسابقات جهانی عازم اتریش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قایقرانی روئینگ جهان از 30 تیرماه تا ششم مردادماه در دو رده سنی بزرگسالان وجوانان و با حضور 52 کشور در شهر "لینز" اتریش برگزار می شود.

تیم ملی روئینگ کشورمان با ترکیب آرمان مختبا، عابدین باقلی، مصطفی پرورشخواه، محسن شادی، شادی فرج ‌پور، نسیم بن‌ یعقوب، بهاره علیمردانی و هما حسینی به سرمربیگری "جیوگانیک " و مریم کهن به عنوان کمک مربی عازم این رقابتها خواهد شد.

این تیم فردا ساعت سه بامداد تهران را به مقصد این کشور ترک کرده و روز هفتم مردادماه به ایران بازمی گردد.

کد مطلب 715632

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