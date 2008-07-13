به گزارش خبرگزاری مهر، خانه محیط زیست تهران با هدف غنی سازی و مدیریت اوقات فراغت شهروندان و استفاده از فضاهای طبیعی به منظور هماهنگی و همسانی با جشنواره تابستانی تهران به صورت رایگان خدمات ارائه می‌کند.

محمد جواد امیری رئیس خانه محیط زیست تهران با اعلام این خبر، درباره برنامه‌های تابستانی این مرکز افزود: بحث آموزش‌های زیست محیطی در قالب کارگاه‌های آموزش‌ انرژی‌های نو (انرژی‌های زیست توده، باد، زمین گرمایی، هیدروژن، پیل سوختی و چگونگی ساخت آبگرمکن و اجاق‌های خورشیدی)، مصرف بهینه آب و برق، مسابقات و سرگرمی، ارائه آموزش‌های زیست محیطی کودکانه توسط نمایش‌های عروسکی در غرفه کودک و محیط زیست)، حفظ و نگهداری گل‌ها و گیاهان آپارتمانی، تولید و پرورش قارچ‌های خوراکی و گیاهان دارویی، رفتار با کوهستان، مصرف بهینه سوخت، کارگاه‌های آموزش دوره‌های مقدماتی و پیشرفته GIS/RS و همایش‌ها و جشنواره‌های مناسبتی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مسابقات نقاشی و داستان گویی برای کودکان در فرهنگسراهای توچال و چیتگر در نظر گرفته شده که در پایان به آنها جوایزی اهدا می‌شود.

امیری افزود: به صورت متناوب تورهایی به موزه‌های تنوع زیستی، آب، برق، حیات وحش دارآباد و پارک جنگلی سرخه حصار، دشت لار و آبشار تنگه واشی توسط خانه محیط زیست تهران برگزار می‌شود.

در برپایی کارگاه‌های آموزشی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های نو ایران و برق تهران همکاری دارند.