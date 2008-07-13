قول شهردار تهران برای تکمیل پیاده روهای خیابان انقلاب تا پایان شهریور

به گزارش خبرنگار مهر ، خسرو دانشجو ، سخنگوی شورای شهر تهران در حاشیه جلسه صد و سیزدهم شورای شهر که امروز به صورت غیر علنی برگزار شد از حضور شهردار تهران در جلسه امروز شورا خبر داد و افزود: دکتر قالیباف در جلسه امروز در خصوص پیشرفت پروژه های عمرانی توضیحاتی را ارائه کردند.

دانشجو یاد آور شد: برخی پروژه های عمرانی به علت گرانی بیش از حد مصالح ساختمانی دچار وقفه شده اند که به گفته شهردار تهران باید جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه پروژه ها به پیمانکاران اقدام شود.

به گفته عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران ، درحال حاضر پیشنهاد افزایش 10 درصدی هزینه پروژه ها مطرح شده است که مقرر شده کمیسیون برنامه و بودجه شوراَ، رقم دقیق تعدیل قرار دادهای پیمانکاران پروژه های عمرانی شهرداری را بررسی و تعیین کند.

وی در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی تصریح کرد: افزایش قیمت سیمان، آهن و حتی قیر از عمده مشکلات پروژه های عمرانی بوده است که امیدواریم با اتخاذ راهکارهای مناسب ، سرعت تکمیل پروژه های عمرانی به شکل مناسبی حفظ شود.

سخنگوی شورا از بررسی تعیین حسابرس بودجه سال 86 شهرداری تهران در جلسه امروز خبر داد و افزود: با تعیین حسابرس ، صورت های مالی سال 86 شهرداری تهران نیز مانند 4 سال گذشته مورد حسابرسی قرار می گیرد.

دانشجو در خصوص تعیین تکلیف حسابرسی مالی شهرداری در سالهای 82 تا 84 اظهار نظر کرد و این موضوع را به کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مربوط دانست.

وی همچنین از احداث کانال مشترک تاسیساتی در شهر تهران خبر داد و افزود: برای قرار گیری تاسیسات برق ، آب ، تلفن ، گاز و ... و پرهیز از آسیب رساندن چند باره به معابر ، شهر تهران نیازمند ایجاد کانال مشترک تاسیساتی است.

به گفته دانشجو، در حال حاضر در منطقه 22 ایجاد کانال مشترک به صورت آزمایشی ایجاد شده و برای سال آینده ایجاد 50 کیلومتر کانال مشترک تاسیساتی در دستور کار شهرداری تهران قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو همچنین در خصوص جلسات مردمی شورا خاطر نشان کرد: اعضای شورا در دو هفته گذشته ، دو جلسه ارتباط مستقیم با شهروندان تهرانی در مناطق مختلف شهر تهران را برگزار کرده اند و از نزدیک در جریان مشکلات، کاستی ها و مسائل موجود در نقاط مختلف شهر تهران قرار گرفتند.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین یاد آور شد: کام اعضای شورای شهر از جلسات مردمی آنچنان شیرین شده است که همگی به اتفاق خواستار استمرار این جلسات شده اند.

به گفته دانشجو، قرار شده تا با اتخاذ یک راهکار و تدوین برنامه ای مشخص یک روز در هفته برای برقراری منظم و مستمر اعضای شورا با شهروندان در نظر گرفته شود.

وی در خصوص فواید برگزاری جلسات مردمی شورای شهر در مناطق مختلف شهرداری افزود: این جلسات بازخورد مصوبات شورا در بین شهروندان را به خوبی نشان می دهد ، ضمن آنکه اعضای شورا به شکلی مطلوب در جریان انتقادات، شکایات و مسائل هر منطقه قرار می گیرند.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین خواستار حمایت بیشتر از شورایاریها شد و تصریح کرد: از دیگر فوائد برگزاری این جلسات این بود که با توجه به جمعیت زیاد شهر تهران و وجود تنها 15 نماینده شورای شهر می طلبد تا شورایاریها به عنوان بازوی کمکی شورا فعالیت کنند.

دانشجو خواستار تشکیل شورایاریها و فعالیت آنها در شهر تهران با جدیت بیشتر شد و افزود: اطلاع از برخی مسائل و مشکلات مناطق شهر تهران و نظرات مردم از طریق گزارش امکانپذیر نیست و اعضای شورا از طریق جلسات مردمی در جریان پیشرفت پروژه و جهت گیری بودجه های سالانه قرار می گیرند.

سخنگوی شورای شهر در خصوص شائبه عوامفریبی در برگزاری جلسات ارتباط مردمی نیز گفت: هر حرکتی که انجام شود، تعابیری برای آن وجود خواهد داشت و خوشبختانه مردم در این زمینه به بلوغ کامل رسیده اند و می توانند تشخیص دهند چه اموری عوامفریبی است یا نه؟