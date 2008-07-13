تنها راه حل مشکلات مددجویان بهزیستی تکیه بر توانمند سازی آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی ظهر امروز در دیدار با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی بهزیستی و شورای مشارکت های مردمی، توجه به موضوعات اجتماعی و نگرش جامعه محور را ضرورت قطعی اداره امور در جوامع امروزی خواند و افزود: تنها راه حل مشکلات مددجویان بهزیستی، تکیه بر توانمند سازی آنها است.

وی با اشاره به وظایف متنوع سازمان بهزیستی و نقش موثر آن در توسعه اجتماعی، بر لزوم پشتوانه علمی، کارشناسی و خردمندانه برای انجام این وظایف، پرداختن به مسائل قطعی و پرهیز از اقدامات غیر احساسی و غیر علمی تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تفاوت جامعه هدف در سازمان بهزیستی در مقایسه با سایر سازمانها ادامه داد: باید متناسب با شرایط و مقتضیات سازمان بهزیستی، برای این سازمان برنامه ریزی هدفدار با پشتوانه علمی صورت گیرد.

محمدی زاده بر لزوم ایجاد خود باوری در مددجویان بهزیستی تاکید کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد باید به موضوع پیشگیری به صورت جدی پرداخته شود .

وی افزود: باید باور کنیم مددجویان بهزیستی علیرغم آسیب پذیری بیشتر نسبت به سایر افراد جامعه، دارای انگیزه های درونی قوی هستند که اگر خودباوری را در آن تقویت کنیم، می توانند با اتکا به ظرفیتهای خود به خودکفایی برسند.

محمدی زاده با بیان اینکه توسعه پایدار کشور در گرو رفاه اجتماعی افراد جامعه است، افزود: دولت نهم در بحث اشتغال، مسکن و مسائل علمی به موضوع توانمند سازی و خود باوری مددجویان اهتمام ورزیده و اعتبارات خوبی را به این امر اختصاص داده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در هیچ تفکر و آرمانی مثل اسلام به موضوع مشارکت مردم توجه نشده است، افزود: باید تلاش کنیم تا از این ظرفیت دینی برای حل مسائل اجتماعی استفاده کنیم.

وی بر لزوم کاهش تصدی گری سازمان بهزیستی و واگذاری مسئولیت به کسانی که عشق، علاقه و ذوق انجام وظایف این سازمان را دارند، تأکید کرد .

در انتهای این دیدار به شش نفر از مددجویان نمونه در زمینه های اشتغالزایی، تولید و تحصیل، لوح یادبود اهدا شد.