به گزاترش خبرنگار مهر، شمس الدین نیک منش قائم مقام شهرداری منطقه 14 شب گذشته در حاشیه مراسم بزرگداشت استاد محمد معین درباره خواسته فرزند این استاد فقید مبنی بر تغییر کاربری منزل شخصی وی، ضمن قدردانی از اعضای خانواده معین جهت در اختیار گذاشتن این مکان، به خبرنگاران گفت: سیاست ما در شهرداری منطقه 14 تحقق خواسته ها و نظرات خانواده دکتر معین است و برنامه ای خارج از ایده ها و نظرات آنها نخواهیم داشت. در گذشته هم اگر برنامه ای برای استفاده از فضای فرهنگی این مرکز بوده است، شاید به جهت سیاست ها و برنامه های شهرداری وقت بوده است.

وی افزود: برنامه ما در سال جاری این است که بتوانیم آن گونه که باید و شاید، طوری که مورد نظر خانواده دکتر معین است حرکت کنیم و از این ظرفیت به نحوی مطلوب استفاده کنیم. همچنین امیدواریم بتوانیم این مکان را به عنوان خانه ادیبان و خانه صاحبان زبان و ادبیات فارسی قرار دهیم تا بتواند کانون و مامنی برای صاحبان اندیشه و زبان و ادبیات فارسی باشد.

این مقام مسئول در شهرداری منطقه 14 اضافه کرد: یکی از اقدامات ما در این راستا این خواهد بود که انجمن ادیبان و کانون ادیبان زبان و ادبیات فارسی را شکل بدهیم و همایش هایی را به صورت فصلی و ماهانه برگزار کنیم. از طرف دیگر امیدوارم بتوانیم از این موزه و آثار فرهنگی گرانقدر معین هم به لحاظ ادبی و هم به لحاظ باستان شناسی به نحو مطلوبی صیانت کنیم.

نیک منش گفت: شهرداری هم ایده ای خلاف خواست و ایده خانواده دکتر معین ندارد. ما در عین اینکه می خواهیم از این مرکز به عنوان یک موزه حفاظت و صیانت کنیم، می خواهیم از ظرفیت های این موزه در نشر و بیان ایده های دکتر معین و معرفی شخصیت ایشان به جامعه تلاش کنیم. شاید یکی از دلایلی که می توانیم با آن ایجاد انگیزه کرده و مرکز را معرفی کنیم، این است که از سایر ظرفیت ها هم استفاده کنیم و به موزه تنوع ببخشیم بدهیم تا مردم در کنار اینکه از موزه بازدید می کنند، بتوانند از قابلیت های دیگر در حوزه فرهنگ و هنر استفاده کنند.

به گزارش مهر، روز گذشته مهدخت معین فرزند استاد معین با انتقاد از شیوه بهره برداری از منزل شخصی پدرش، از مسئولان شهرداری منطقه 14 و شخص شهردار تهران خواست تا ترتیبی اتخاذ کنند که این ساختمان مانند شخصیت های بزرگ فرهنگی و تاریخی کشورهای مختلف دنیا به موزه تبدیل شود.