پایان موفقیت آمیز رزمایش پیامبر اعظم 3

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی، گفت : رزمایش موشکی نیروی هوایی و رزمایش شناوری نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده انجام پذیرفت و به طور همزمان با هماهنگی همه جانبه بین یگانهای شناوری و واحدهای موشکی با موفقیت کامل به پایان رسید.

جانشین فرمانده کل سپاه در تبیین اهداف این رزمایش گفت : سنجش میزان آمادگی و سرعت عمل رزمندگان و پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از تاکتیکهای جدید و آزمایش سلاحها و تجهیزات متنوع و انبوه که در این رزمایش بکارگیری شدند از جمله اهداف این رزمایش بزرگ بود.

به گفته وی رزمایش پیامبر اعظم (ص) که در منطقه ای از شمالی ترین نقطه خلیج فارس تا شرق تنگه هرمز پیش بینی شده بود به خوبی توانست آمادگی همه جانبه جمهوری اسلامی برای تضمین امنیت پایدار در خلیج فارس و تنگه هرمز را به دشمنان نشان دهد.

سردار حجازی با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا و اسرائیل پیرامون حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران گفت : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ماموریت فراگیر، مستقیم و ویژه ای که در مرزهای جنوبی ایران و به خصوص در خلیج فارس و تنگه هرمز دارد از آمادگی همه جانبه برای واکنش سریع و قاطع در برابر هرگونه تجاوز و حمله احتمالی دشمن برخوردار است.

وی اظهار داشت : تکامل تاکتیکی، پیشرفت فناوری و تجهیزات و به کارگیری موفق سیستمهای مدرن و متنوع و مهمتر از همه طراحی و اجرای تاکتیکهای سنجیده و صد در صد بومی و جدید در این رزمایش قابلیت سپاه برای حضور در عرصه نبرد واقعی را مضاعف و چند برابر ساخته است.

سردار حجازی با اشاره به خنثی شدن سناریوی عملیات روانی آمریکا و اسرائیل برای ترویج ایران هراسی در سطح منطقه افزود : برخورداری جمهوری اسلامی ایران از نیروی نظامی قوی و توانمند و برخوردار از قابلیتهای لازم برای تامین امنیت آبهای خلیج فارس و انرژی جهان، اطمینان و اعتماد کشورهای منطقه ای را بیش از پیش ارتقا بخشیده است.

جانشین فرماندهی کل سپاه با اشاره به ویژگیها و تفاوتهای رزمایش پیامبر اعظم (ص) 3 با رزمایشهای قبلی گفت : برد زیاد، حجم تخریب، دقت فوق العاده، سرعت و امکان استفاده از حجم انبوه و متنوع از ویژگیهای موشک های پرتاب شده نیروی هوایی سپاه بود.

وی همچنین ارتقای توان، واکنش سریع و قاطع شناورهای موشک انداز، اژدرافکن و راکت انداز و به کارگیری موشکهای ساحل به دریا و به کارگیری گسترده نیروهای ویژه عملیاتی و رزمی، دریایی و بسیجی سپاه در شرایط مختلف را از برجستگیهای رزمایش شناوری نیروی دریایی سپاه برشمرد .

سرتیپ حجازی در ادامه با اشاره به بازتابهای وسیع رزمایش پیامبر اعظم(ص) 3 در رسانه های مختلف و معتبر جهان و واکنشهای دولتمردان آمریکایی و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی افزود : تاریخ نشان داده است که ملت عظیم الشأن ایران اسلامی هرگز تسلیم زورگویی سلطه جویان نشده و با اقتدار و با صلابت پاس آنهایی که با ادبیات خشن و تهدید آمیز با انقلاب و نظام روبرو می شوند را در میدان عمل خواهد داد در واقع ایستادگی، آمادگی و هوشیاری انقلابی، رمز پایداری، ماندگاری و پیروزی ملت ما در این عرصه بوده و خواهد بود.

وی با اشاره به نقش راهبردی و حیاتی ایران در تامین امنیت انرژی مورد نیاز مردم جهان، صلح، دوستی و همکاری منطقه ای بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان پیام این رزمایش دانست و گفت : امروز کشورهای منطقه به تنهایی و بدون نیاز به حضور بیگانگان قادر به تامین امنیت منطقه هستند. آمریکاییها با دروغ بزرگ، فلسفه حضور خود در خلیج فارس و دریای عمان را تامین امنیت انرژی جهانی معنا می کنند در حالی که این ترفند آمریکاییها کاملا برملا شده و همه می دانند که آنها در صدد استفاده ابزاری از انرژی خلیج فارس در راستای منافع خاص خود هستند.

سردار حجازی در پایان تاکید کرد : پاسداران انقلاب و بسیجیان دریادل، فرزندان دلیر و شجاع ملت ایران بوده و هر لحظه بر آمادگی خود برای مصاف با هر نوع شرارت و تجاوز به میهن اسلامی می افزایند.